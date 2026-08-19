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Tenues et Vêtements de Basket

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Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
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Tenues de basket: jouez à fond

Exprimez le meilleur de vous-même sur le terrain avec des vêtements de basket qui vous donnent l'impression d'être un pro. Nos leggings et shorts high-tech pour hommes et femmes offrent un maximum de soutien, de confort et de liberté de mouvement. Les hauts en tissu Dri-FIT évacuent la transpiration afin de sécher rapidement. Vous pouvez opter pour des T-shirts, des maillots et des débardeurs amples avec des imprimés inspirés du sport, ou rester simple avec un haut performant et élégant orné de l'emblématique Swoosh.

Le confort est essentiel lorsque vous êtes sur le terrain, mais il est tout aussi important lorsque vous n'y êtes pas. Équipez-vous de nos bas de survêtement doublés en Fleece et de nos sweats à capuche assortis, conçus pour vous garder bien au chaud lors des échauffements ou après le match. Procurez-vous des modèles de qualité professionnelle aux couleurs de votre joueur préféré pour représenter votre équipe avec fierté.

Les juniors en herbe de la NBA vont adorer nos tenues de basket pour enfants. Tenues complètes pour perfectionner leurs compétences, T-shirt graphiques et vêtements de basketball d'intérieur inspirés de leurs joueurs préférés : nous avons ce qu'il faut. Vous trouverez également des tenues de basketball ultra-douces pour bébés, destinées aux futurs joueurs comme aux plus jeunes fans.