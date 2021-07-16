3 conseils pour acheter le bon short de sport pour votre prochain entraînement

Le bon short de fitness peut faire la différence entre des cuisses irritées et des objectifs pulvérisés. En fait, la majorité des habitués des salles de sport expliquent que le simple fait d'enfiler leur tenue de sport les motive à se rendre à la salle. Faire le choix d'un short léger aux caractéristiques adaptées peut vous aider à vous entraîner plus efficacement.

Que vous vous entraîniez pour un marathon ou que vous cherchiez simplement à vous renforcer, vous méritez, en tant qu'athlète, de gagner en confiance, en confort et en performance grâce à un short d'entraînement approprié. Mais par où commencer ?

Avec la multitude de choix possibles, il est difficile de savoir quel short de fitness répondra le mieux à vos besoins en matière de training et de remise en forme. Pour vous aider à affiner vos recherches, pensez d'abord au tissu et à la coupe qui vous apporteront le plus de confort et de fonctionnalité. Choisissez ensuite un style qui correspond à vos goûts en matière de mode.