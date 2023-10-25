Nike lance son partenariat avec Sabrina Ionescu avec une nouvelle collection de vêtements et de chaussures

Pour donner un coup de pouce à la prochaine génération de pros du basket, sur le terrain et au quotidien, Nike présente son partenariat avec la basketteuse Sabrina Ionescu.

« Sabrina Ionescu est la première basketteuse à proposer une collection signature unisexe avec NIKE, Inc. », a déclaré Kerry Sobol, VP Global Women’s Team and Organized Sports dans un communiqué de presse annonçant le partenariat. « C'est incroyable pour nous d'ouvrir ce nouveau chapitre avec elle, mais aussi de nouvelles perspectives pour le basket des générations à venir. »

Avec ce partenariat, Sabrina Ionescu rejoint notamment Serena Williams et Megan Rapinoe dans notre impressionnante liste d'athlètes signature Nike. Cette collection de Sabrina Ionescu mise tout sur la qualité des produits.