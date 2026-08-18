4 5 6 7 XS S M L XL 6X XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall XXL XXL Tall 3XL XXS XS (FR 34-36) S (FR 38-40) S Tall M (FR 42-44) M Tall L (FR 46-48) XL (FR 50-52) XL Tall XXL (FR 54-56) XS S M XL XXS XS S M L XL 2X 3X 4X