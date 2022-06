Quelles sont les meilleures chaussures pour la marche ?

Aucune paire de chaussures de marche ne convient à toutes les randonnées. Accordez-vous la priorité au confort ou est-il plus important d'avoir une chaussure performante sur de longues distances ? Quel type de terrain êtes-vous le plus susceptible de rencontrer lors de vos promenades ? Et enfin, quelle est l'importance du design et de la couleur de vos nouvelles chaussures ?



Que vous donniez la priorité au confort, à la distance, au style ou aux types de surface, vous trouverez une paire de chaussures de marche Nike qui répondra à vos besoins.



CONFORT



Peut-être marchez-vous quelques kilomètres chaque matin avant de partir au travail, ou peut-être faites-vous de longues promenades avec vos amis, votre partenaire ou votre compagnon à quatre pattes ? Dans ces cas, optez pour des chaussures qui offrent amorti et confort dès le premier pas.



Une paire intégrant un amorti Nike React sera parfaite, car elle sera à la fois souple et réactive. Le confort offert par l'empeigne n'est pas à négliger, bien entendu. Une empeigne Nike Flyknit vous apportera un maintien stratégiquement ciblé tout en assurant souplesse, respirabilité et confort enveloppant.



DISTANCES



Si vous enchaînez les longues marches (parfois à une allure soutenue), vous aurez besoin de chaussures haute performance. Choisissez une paire qui offre maintien et stabilité, avec un amorti en mousse léger qui absorbe bien les chocs. La mousse Nike ZoomX vous procurera le meilleur retour d'énergie possible, pour vous permettre d'enchaîner les kilomètres.



STYLE



Vous voulez que les têtes se retournent sur votre passage ? Ou sur les sentiers… ou même au supermarché ? Mais vous estimez que le confort reste primordial pour vous ? Par chance, certaines des chaussures les plus emblématiques de Nike offrent amorti et maintien tout en étant pleines de style. Par exemple, les sneakers Nike Huarache ont une silhouette intemporelle et audacieuse, qui s'associera naturellement à toutes vos tenues inspirées des années 90.



TRAIL



La terre ne vous fait pas peur et vous avez besoin d'adhérence pour survoler les sentiers ? Vous préférez toujours être dehors et vous aimez voir vos chaussures maculées de boue ? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, optez pour une paire de chaussures de trail avec une empeigne qui protégera vos pieds des cailloux et débris, une semelle intermédiaire qui amortit et stabilise vos pas, et une semelle extérieure qui offre suffisamment d'adhérence pour affronter les surfaces les plus accidentées. Les chaussures de trail Nike vous offrent une protection longue durée et une aération optimale, pour permettre à vos pieds de respirer pendant que vous explorez la nature autour de vous.



DESIGN ET MATIÈRES



Lorsque vous parcourez notre sélection de chaussures de marche Nike, gardez un œil sur ces mots clés pour vous aider à choisir la bonne paire.

Zoom : réactivité et légèreté optimales pour les entraînements et les courses

React : souplesse et réactivité, associées à une légèreté et une résistance optimales pour plus de confort au quotidien

Air : amorti maximal et réactivité optimale pour une foulée agréable

Free : chaussures minimalistes et flexibles pour une sensation naturelle effet pieds nus

Shield : chaussures déperlantes, pour qu'un temps humide ne vous empêche pas de marcher

Flyknit : une empeigne ajustée effet chaussette qui enveloppe le pied

ACG : La technologie « All Conditions Gear » vous permet de sortir peu importe les conditions météorologiques