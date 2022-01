Les meilleures chaussures Nike avec amorti pour courir et pour marcher

Nul doute que nos pieds sont mis à rude épreuve tout au long de la journée. Toutefois, chaque pied est unique et possède une physiologie et une forme qui leur sont propres. Au cours de votre recherche de nouvelles chaussures, vous trouverez toutes sortes de possibilités comme un rembourrage supplémentaire au niveau de la semelle intermédiaire, du talon ou même de la semelle de propreté.



Pour les personnes avec des pieds à tendance plate, un amorti procurant un soutien de la voûte plantaire est souvent préférable, que ce soit dans une chaussure de marche ou une chaussure de running. Si vous souffrez de crampes aux pieds ou d'une douleur quelconque après avoir chaussé une paire, essayez-en une nouvelle dotée d'un amorti supplémentaire à ce niveau pour voir si vos pieds sont plus à l'aise et mieux maintenus.



Si vous êtes à la recherche d'une chaussure à porter toute la journée, l'amorti doit se concentrer dans la semelle intermédiaire, car c'est elle qui encaisse l'essentiel de votre activité et de vos mouvements. Et pour obtenir une sensation de grande douceur et de soutien optimal dans votre chaussure, on ajoute généralement un amorti supplémentaire dans la semelle intermédiaire.



L'ingrédient secret



Lorsque vous pensez matière miracle pour le soutien de vos pieds, c'est très probablement la mousse qui vous vient à l'esprit. Plus la mousse est présente (ou de meilleure qualité) dans la conception de votre chaussure, plus celle-ci sera souple et procurera de l'amorti. Pour déterminer la quantité de mousse qui vous convient, posez-vous les questions suivantes :

Quelles chaussures me convenaient le mieux jusqu'à présent ?

Quelles blessures dois-je prendre en compte ?

À quoi ces chaussures vont-elles me servir ?