La créatine permet-elle de renforcer les muscles ? L'avis des spécialistes

Certaines personnes estiment que la consommation de créatine avant ou après l'entraînement permet de « verrouiller » la prise de muscle plus efficacement. Ainsi, ce complément permettrait de booster ses performances en renforcement musculaire.

Comment expliquer cela ? La créatine aide notre corps à produire plus d'adénosine triphosphate, ou ATP, la source d'énergie utilisée par nos cellules pour contracter les muscles. L'organisme ne stocke pas beaucoup d'ATP, et lorsque ses réserves sont épuisées, il lui faut du temps pour en refaire le plein. La créatine est comme un raccourci, qui booste le niveau d'ATP dans l'organisme pour contourner ce temps de latence.

Lorsque les muscles disposent de suffisamment de créatine à chaque contraction, ce type d'énergie nécessaire au muscle se reconstitue plus efficacement pendant l'effort, explique Lenka Shriver.

« L'utilisation de créatine sous forme de complément permet d'augmenter le niveau de créatine dans le muscle de l'ordre de 20 à 40 % », précise la professeure.

En soi, cela ne suffit à pas faire grossir les muscles, mais le mécanisme induit peut conduire à une prise de muscle, selon elle. Lorsqu'il y a plus d'énergie (ou d'ATP) dans les muscles, ceux-ci sont plus endurants, et il est donc généralement possible d'effectuer plus de répétitions à chaque série, de soulever des charges plus lourdes, ou les deux. Si tu fais des entraînements fractionnés de haute intensité (HIIT), tu constateras peut-être que tu arrives à fournir plus d'efforts à une intensité plus élevée. On ne deviendra pas une boule d'énergie en fusion, avertit la professeure, mais ce coup de boost pourrait améliorer les performances.

« Cette faculté permet d'améliorer la masse musculaire, la force et les performances avec le temps », ajoute-t-elle.