Le meilleur moment pour consommer des boissons protéinées

Un apport suffisant en protéines tout au long de la journée est important pour le développement musculaire et des performances sportives optimales. La prise de compléments à base de créatine peut également y contribuer.



Mais il n'y a pas forcément de bénéfice à consommer un nutriment, quel qu'il soit, en trop grande quantité.



Les besoins en protéines des athlètes varient, mais sont généralement compris entre 1,2 et 2 grammes par kilogramme de poids du corps et par jour.



Par le passé, on partait du principe que les athlètes d'endurance avaient besoin de moins de protéines que les athlètes pratiquant la musculation. Mais les recommandations actuelles suggèrent de ne plus classer les sportifs comme athlètes de force et athlètes d'endurance.



Pour être sûr de répondre à vos besoins en protéines, prenez en compte votre mode de vie et vos objectifs pour déterminer le meilleur moment auquel consommer un shake de protéines.



Par exemple, si vous arrivez à consommer un repas ou un en-cas riche en protéines toutes les trois à quatre heures, vous n'aurez pas forcément besoin de prendre un shake de protéines.



Mais si vous savez que vous aurez un long intervalle durant lequel vous ne pourrez pas vous asseoir pour manger et garantir un apport suffisant en nutriments essentiels, un shake de protéines peut être le bienvenu.



Et surtout, n'oubliez pas que pour une bonne alimentation, il ne suffit pas de prendre des compléments alimentaires. Il faut également manger des aliments sains et non transformés. Une alimentation équilibrée basée sur des aliments non transformés peut non seulement vous apporter les micro et macronutriments importants dont vous avez besoin, mais cela peut également booster le sentiment de satisfaction et de satiété pour un bien-être général.