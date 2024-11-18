Histoires de football : Fran Kirby

Son tout premier jour d'entraînement de football ? Elle a refusé de s'y rendre. Un entraîneur avait repéré Fran en train de jouer à l'école et l'avait invitée à participer à une séance avec son équipe. Toutefois, du haut de ses sept ans, la petite Fran était bien plus jeune que tous les enfants de l'équipe, de quoi la rendre nerveuse !

La mère de Fran était patiente. Elle savait que tout ce dont Fran avait besoin, c'était de quelques encouragements. Elle sut donc la convaincre d'essayer. À l'issue de cette séance, Fran était accro.

« Chaque but marqué, je le fête comme la petite fille que j'étais, celle qui jouait dans le parc. »