Histoires de football : Fran Kirby

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Fran Kirby
La mère de Fran Kirby était sa plus grande force, jusqu'à ce qu'elle quitte soudainement notre monde. Découvrez comment Fran Kirby a surmonté cette perte pour représenter l'Angleterre lors de deux championnats du monde, tout comme sa maman l'avait prédit.
Fran Kirby. Attaquante, anglaise. Née le : 29 juin 1993.
Son tout premier jour d'entraînement de football ? Elle a refusé de s'y rendre. Un entraîneur avait repéré Fran en train de jouer à l'école et l'avait invitée à participer à une séance avec son équipe. Toutefois, du haut de ses sept ans, la petite Fran était bien plus jeune que tous les enfants de l'équipe, de quoi la rendre nerveuse !
La mère de Fran était patiente. Elle savait que tout ce dont Fran avait besoin, c'était de quelques encouragements. Elle sut donc la convaincre d'essayer. À l'issue de cette séance, Fran était accro.
« Chaque but marqué, je le fête comme la petite fille que j'étais, celle qui jouait dans le parc. »
Il n'a pas fallu longtemps à Fran pour perfectionner ses passes, ses feintes et ses tirs, le tout avec un grand sourire aux lèvres. La mère de Fran adorait la voir jouer au football, et Fran adorait voir sa maman lui sourire depuis les tribunes. Fran grandissait et chacune de ses victoires était fêtée comme il se doit. Un jour, sa mère lui offrit une carte d'anniversaire, exprimant sa conviction qu'un jour, Fran participerait aux plus grands tournois, aux quatre coins du monde.
« Je pense que dans son esprit, c'était sûr et certain que je deviendrais une joueuse professionnelle, explique Fran. Elle savait que c'était ma passion. »
Mais alors qu'elle n'a que 14 ans, Fran perd subitement sa maman. Sa présence lui manque à tel point qu'elle arrête de jouer au football. Avec qui partagerait-elle ses victoires ? Qui l'aiderait à surmonter les défaites ? Fran prend ainsi la décision de mettre ses crampons, ses protège-tibias et son ballon au placard. La situation était bien trop douloureuse.
Un jour, une amie lui propose de jouer dans une ligue amateur. Après quelques matchs amicaux et malgré sa tristesse toujours présente, Fran comprend qu'elle est enfin prête à poursuivre son rêve : devenir joueuse professionnelle.
Même si sa maman n'est plus là, Fran sait qu'elle serait fière d'elle. Après tout, elle a déjà participé à deux grands championnats du monde, tout comme sa mère l'avait prédit.