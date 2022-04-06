Les sept meilleurs étirements pour les périostites tibiales

Une périostite tibiale survient lorsque les muscles et les os exercent une tension à l'insertion de l'os du tibia, provoquant une inflammation. D'après la Cleveland Clinic, une périostite tibiale se développe généralement en raison du stress répété que peut induire une activité physique à fort impact comme le running, et de la gêne qui s'ensuit. La douleur peut également varier d'un athlète à l'autre. Pour certaines personnes, les symptômes de cette blessure incluent une douleur légère à aiguë dans le bas de la jambe, qui s'intensifie après l'entraînement. Pour d'autres, cette gêne peut être minime durant l'entraînement, et se transformer en douleur persistante peu après la fin de la séance.

Il existe différentes causes potentielles de périostite tibiale. Pour les adeptes du running, on retrouve parmi les facteurs les plus courants une augmentation trop rapide de la distance ou de l'intensité des runs, le port de chaussures inadaptées ou usées, et le fait de courir sur une surface dure. Traitée correctement dès son apparition, en réduisant l'intensité de l'entraînement et en appliquant souvent de la glace sur les zones touchées, une périostite tibiale se guérit. En revanche, si elle n'est pas prise en charge suffisamment tôt, cette blessure bénigne peut réapparaître dans de futurs cycles d'entraînement, voire pire, se transformer en fracture de stress tibial avec le temps.

Même si le risque de périostite tibiale est plus élevé chez les adeptes du running, les personnes actives de manière générale peuvent elles aussi y être sujettes. C'est notamment le cas des personnes qui pratiquent des sports comme la gymnastique ou la danse, de celles qui suivent des entraînements militaires, ou encore de celles qui participent à des cours collectifs intenses impliquant des sauts ou des mouvements répétitifs à fort impact, comme le HIIT. Les personnes aux pieds plats qui sont sujettes à la surpronation ou qui ont une voûte plantaire très raide ont également plus de risques de développer une périostite tibiale.

Le fait de remplacer régulièrement vos chaussures de running contribue à prévenir ce type de blessure. S'entraîner avec une paire de chaussures usées peut en effet favoriser ce problème, puisque la diminution de l'amorti s'accompagne également d'une baisse du maintien. Et si vous pouvez éviter de vous entraîner sur des surfaces dures, comme du béton ou un terrain de basketball, cela peut également jouer un rôle crucial pour prévenir l'apparition de cette blessure. Pour finir, le fait de vous étirer avant de courir peut vous aider à prévenir, voire même à soulager une éventuelle périostite tibiale.