Comment et pourquoi s'échauffer avant un entraînement

Les risques du court-circuit

Nous en sommes conscients : vous avez envie de lever les yeux au ciel rien qu'à l'idée de rajouter des minutes supplémentaires à votre entraînement quand il est déjà suffisamment difficile de trouver du temps pour l'entraînement en lui-même. Mais c'est mieux que de s'essouffler ou de lutter contre des tensions ou des crampes musculaires, qui peuvent entraîner des élongations, des froissements ou d'importantes courbatures. C'est tout cela que vous risquez si vous faites l'impasse sur l'échauffement, explique le Dr Michele Olson, professeure clinicienne senior en sciences du sport au Huntingdon College de Montgomery, en Alabama, et spécialiste diplômée en renforcement musculaire et en conditionnement physique.



C'est parce que « pour fonctionner correctement lors d'un entraînement, tous vos tissus et organes, y compris vos muscles et votre cœur, ont besoin d'un sang plus oxygéné et riche en nutriments qui circule à un débit plus élevé », explique-t-elle. Elle ajoute que l'apport d'oxygène supplémentaire offert par un échauffement peut également empêcher les étourdissements et les battements irréguliers du cœur. (Le Dr Olson explique que ce phénomène cardiaque n'est pas forcément anormal, mais que ce n'est pas bon pour votre cœur à long terme.)



Autre conséquence fâcheuse : « Faire du sport en ayant les muscles tendus peut nuire à votre alignement, réduisant ainsi le contrôle moteur de vos plus grands muscles », explique David Reavy, expert en thérapie axée sur les performances et fondateur de React Physical Therapy à Chicago. Par exemple, il explique que ceux d'entre nous qui sont assis à un bureau toute la journée ont tendance à avoir des muscles fléchisseurs des hanches tendus, ce qui peut entraîner un léger basculement du bassin vers l'avant (ce qu'on appelle une inclinaison antérieure) et bloquer la sollicitation des abdominaux et des fessiers lorsque vous courez et faites de la musculation. En fin de compte, tout ce travail est beaucoup moins efficace.