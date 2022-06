(Brassière) par Dina | Comment porter une brassière de sport

C'est mon manteau « de bourgeoise » préféré. Je l'adore. Je l'ai acheté pour mon anniversaire en 2019 et je me sens tellement belle dedans. J'adorais aussi la brassière Indy, ce qui a donné ce look décontracté et confortable. Avec le manteau et la brassière, je me sentais à la fois belle et hyper protégée.