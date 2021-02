(Brassière) par Dina | Lettre à mon moi de 12 ans

Lettre à moi-même, la Dina âgée de 12 ans

Salut Dina,



C'est toi, treize ans plus tard.



OK, faisons rapidement le point : tu es une très bonne sprinteuse maintenant. C'est génial. Et c'est tellement fun ! Tu voyages dans le monde entier, tu fais ce que tu aimes au plus haut niveau et tu te fais des amis aux quatre coins de la planète. Je ne vais pas gâcher la surprise et lister tes exploits mais tu seras vraiment fière de toi. Fais-moi confiance.



Ce qu'il faut absolument que je te dise, c'est que dans un an environ, tu vas te casser méchamment le pied en étant à moitié endormie à un entraînement de hockey à 7h du matin. Mon conseil, c'est donc d'être alerte le matin. Évite d'aller à l'entraînement à moitié endormie, s'il te plaît ! Parce que tu vas essayer de sauter par-dessus la balle quand on te fera la passe… mais tu vas mal évaluer la distance, atterrir sur la balle, glisser et te fracturer le pied. Mais si tu ne m'écoutes pas et que tu finis quand même avec des béquilles, ce n'est pas grave… tu réaliseras que ta passion, c'est l'athlétisme, et que ta place est sur la piste.



Bref, parlons de ta poitrine et des brassières de sport ! Eh bien… l'histoire de l'évolution de ta poitrine sera bien moins excitante que pour certaines de tes amies. En fait… l'évolution sera plus courte que tu ne le crois, parce que ta poitrine ne va pas pousser beaucoup plus, hahahahaha. Mais pour ce qui est des brassières, tu vas finir par en porter tout le temps. Tu auras plus de brassières de sport que de soutiens-gorge. En fait, plus de brassières de sport que de jeans, de tee-shirts… ou de n'importe quel vêtement de tous les jours. Et tu en auras dans les plus belles couleurs, les plus belles coupes et les plus beaux styles. Tu en porteras au moins six jours par semaine. (Oui désolée, tu t'entraînes maintenant six jours par semaine. John est passé à la vitesse supérieure).