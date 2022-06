(Brassière) par Dina | Du style avec une brassière de sport

« C'était mon look préféré. J'adorais l'association de marron et de noir, avec l'imprimé de la brassière qui ressort. Parfois, quand je me mets sur mon trente-et-un, j'aime bien me lancer des défis pour sortir de ma zone de confort, et l'association de plusieurs couleurs fait partie de la liste de choses que je veux porter plus souvent. Je me dirige toujours naturellement vers des looks monochromes et je pourrais ne porter que ça toute la journée et tous les jours, en changeant juste légèrement de ton. Mais parfois, il faut bousculer tout ça ! Pour moi, ça a été de mélanger le marron et le noir. J'adorais l'imprimé audacieux de la brassière de sport et la manière dont cet imprimé était intégré au legging et accentuait la silhouette. Trop mignon ! »