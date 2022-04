Les dix bienfaits des exercices au poids du corps selon les experts

Effectuer quotidiennement des étirements au poids du corps permet d'améliorer naturellement l'amplitude de mouvement des articulations et de rendre les muscles plus souples, aidant ainsi les athlètes à tirer le meilleur parti de chaque exercice. Des articulations et des muscles peu mobilisés peuvent se raidir et se tendre au fil du temps.

Il existe deux manières principales d'aborder les étirements : dynamique ou statique. Les étirements dynamiques impliquent de bouger activement vos articulations. Généralement recommandés avant l'exercice, ils permettent d'échauffer les muscles et contribuent à améliorer la circulation sanguine, d'après la Cleveland Clinic. À l'inverse, les étirements statiques sont à privilégier pour récupérer après un entraînement, car ils impliquent de tenir une position pendant quelques secondes à la fois pour détendre le muscle.

En effet, une étude de 2017 publiée dans Sports Medicine a révélé que les étirements dynamiques étaient une excellente activité à pratiquer avant l'entraînement puisqu'ils augmentent l'amplitude de mouvement des articulations et améliorent la force et la puissance des muscles. En parallèle, une étude de 2012 publiée dans le Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports suggère que les étirements statiques peuvent nuire aux performances et doivent être évités à l'échauffement.

Intégrer des étirements à un entraînement de mobilité et de souplesse peut contribuer à réduire le risque de blessure, éviter les douleurs, prévenir les déséquilibres musculaires et même améliorer la posture (plus d'infos à ce sujet ci-dessous), d'après la National Academy of Sports Medicine.

Les étirements au poids du corps axés sur la mobilité et la souplesse amènent votre corps à bouger dans différents plans de l'espace. Veillez à intégrer des étirements avant ou après votre entraînement pour entretenir la santé de vos articulations et la souplesse de vos muscles pour la pratique sportive.