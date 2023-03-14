Les bienfaits des soulevés de terre selon les spécialistes

En rentrant dans une salle de sport, tu verras presque à coup sûr des athlètes soulever des barres, des haltères ou des kettlebells jusqu'aux hanches. Mais c'est quoi, cet exercice ? On te présente le soulevé de terre.

« C'est l'exercice indispensable à toute bonne routine de renforcement », affirme Megan Daley, coach CrossFit de niveau 1.

« Le soulevé de terre fait partie des mouvements de base du renforcement, précise la coach. En plus, il est super fonctionnel. Je ne vois aucune raison de ne pas inclure une variante du soulevé de terre dans un programme [pour la clientèle]. »

Quand un exercice est « fonctionnel », il permet de renforcer d'autres mouvements, y compris ceux pendant le sport (le running, par exemple) et ceux du quotidien (comme soulever une grosse boîte au garage).

Plusieurs variations de ce mouvement existent, comme le soulevé de terre roumain, le soulevé de terre en pronation avec barre traditionnel et le soulevé de terre sumo. Megan Daley explique que le mouvement est considéré comme un exercice mobilisant la chaîne postérieure. Pour faire simple : il cible les muscles à l'arrière du corps, comme les ischio-jambiers et les fessiers.

D'après l'American Council on Exercise, entraîner la chaîne postérieure est essentiel pour améliorer la force générale, la puissance, la posture et la souplesse. (Le squat est aussi un exercice de chaîne postérieure.) D'après l'ACE, quand un soulevé de terre est correctement effectué, le corps déclenche une réaction en chaîne de contractions et de relâchements musculaires.

« Le mouvement est très puissant, et pour cause : il ne sollicite pas seulement le bas du corps, mais plein de muscles de la chaîne postérieure, explique la coach. Plus tu maîtrises le soulevé de terre, plus tu pourras t'activer la journée sans ressentir de fatigue musculaire. »

Lis la suite pour découvrir les 6 bienfaits potentiels du soulevé de terre selon les spécialistes.

(Contenu apparenté : Quelles chaussures Nike pour les soulevés de terre ?)