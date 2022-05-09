Comment un partenaire de responsabilisation peut vous aider à atteindre vos objectifs

Dommage que vous ne puissiez pas vous contenter de swiper vers la droite pour rencontrer le ou la partenaire idéal(e) (une idée géniale de nouvelle application ?). Et même s'il peut être tentant de demander à votre meilleur(e) ami(e), ce n'est pas toujours la bonne décision. Nos amis proches sont généralement des personnes vers lesquelles nous nous tournons pour obtenir du réconfort et du soutien, mais nous n'attendons pas forcément d'eux qu'ils nous mettent au défi ou nous dispensent des conseils objectifs, ce dont vous avez réellement besoin de la part d'un(e) partenaire de responsabilisation, explique Stephen Gonzalez, membre du conseil d'administration de l'Association for Applied Sport Psychology.

Cela dit, il vous faut effectivement quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous et qui présente une attitude et des valeurs similaires, mais avec des points forts différents. « L'essentiel, c'est que vous vous complétiez et que chacun apporte quelque chose à l'autre, indique Courtney Fearon. Cela peut être de l'énergie. Cela peut être votre ponctualité, vos qualités d'organisation. L'un(e) de vous peut adorer faire des sprints en côte, tandis que l'autre adorera la musculation. Vous pourrez ainsi vous appuyer et rebondir sur les points forts de chacun. »



Mais attention à ne pas viser trop haut : un cousin bodybuilder, un collègue chef cuisto ou une consœur auteure à succès pourrait bien avoir une routine ou un niveau de performance que vous n'êtes pas encore en mesure de suivre. La dernière chose à faire serait de saborder vos progrès. Cherchez plutôt quelqu'un qui ne vous surpasse que légèrement dans la discipline en question. Une étude de l'université d'État du Michigan a révélé que les sportifs et sportives étaient plus susceptibles d'augmenter leur temps d'entraînement lorsqu'ils suaient avec une personne plus performante. La raison à cela ? Personne ne se plaît dans le rôle du maillon faible. Stephen Gonzalez préconise une franche discussion avec un(e) partenaire potentiel(le). Deux questions fondamentales :

Quelles sont les trois à cinq valeurs centrales sur lesquelles tu t'appuies pour prendre des décisions au quotidien ?

En quoi ces valeurs te guideraient-elles en vue d'aider quelqu'un comme moi ?

Si ses réponses vous conviennent, allez-y ! Si en revanche vous avez des doutes, ne vous engagez pas et continuez à chercher.