Comment perfectionner votre processus ?

Parlons peu, parlons bien : le travail acharné n'est pas la seule chose qui vous sépare de votre objectif.



Vous devez également avoir un état d'esprit stratégique, déclare Patricia Chen, professeure adjointe au département de psychologie de l'Université nationale de Singapour. Elle a récemment coécrit trois nouvelles études sur l'état d'esprit stratégique, qui consiste essentiellement à prendre du recul lorsque votre progression stagne ou ralentit, pour vous poser une question essentielle : y a-t-il une meilleure voie ?



Les personnes qui réussissent appliquent cette question à leur cheminement, c'est-à-dire à chaque chose intentionnelle qu'ils font jour après jour pour s'améliorer et se rapprocher de leurs objectifs, explique Stephanie Cacioppo, neuroscientifique et directrice du Brain Dynamics Laboratory de la Pritzker School of Medicine de l'Université de Chicago.



Le processus est complet et holistique. Par exemple, il ne s'agit pas seulement de vos entraînements. Il s'agit également de votre préparation, de la qualité de votre sommeil la nuit précédente, de ce que vous mangez, si vous prenez le temps de vous échauffer, avec quelle précision vous notez chaque détail et récupérez ensuite afin de pouvoir progresser à petits pas, jour après jour. Il s'agit aussi de vous demander, assez régulièrement, si vous pourriez ajouter, modifier ou supprimer quelque chose pour vous améliorer davantage.



Établir un cheminement permet de trouver la motivation intérieure pour apprendre et évoluer sans cesse, et développer la confiance nécessaire pour suivre cette méthode, explique Stephanie Cacioppo. Cela peut également rendre le travail viable et vraiment agréable, car vous êtes entièrement concentré sur votre objectif et vos progrès au jour le jour, ajoute-t-elle. Voilà comment procéder.