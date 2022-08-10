Pour atteindre un objectif, déterminez si le processus nécessaire en vaut la peine

On aime toutes et tous se fixer un objectif ambitieux, comme courir un marathon, ne manger que des aliments sains pendant 30 jours ou enfin réussir à tenir en équilibre sur les mains. Mais pourquoi cette motivation initiale finit-elle par s'essouffler ou disparaître totalement ? D'après de récentes recherches, ce serait parce que les efforts nécessaires ont parfois raison de votre ambition.



« Lorsqu'un effort est nécessaire, il existe une différence importante entre décider quel effort fournir et le faire réellement, explique Agata Ludwiczak, chercheuse en psychologie à l'Université Queen Mary de Londres. Entre plusieurs options nécessitant beaucoup d'efforts, nous avons tendance à choisir celles qui nous apportent le plus de récompenses. Mais la quantité d'efforts à fournir dépend justement du niveau d'exigence de la tâche elle-même. » Cela pourrait expliquer pourquoi on choisit souvent de s'inscrire à un semi-marathon plutôt qu'à un 10 km. Vous pourrez plus facilement vous en vanter, et cela peut fausser votre jugement.



L'étude d'Agata Ludwiczak, publiée dans la revue Behavioural Brain Research, comportait deux phases. Dans la première, on demandait aux sujets de choisir à plusieurs reprises entre deux tâches, chacune associée à différents niveaux d'effort et de récompense financière. L'option la plus facile payait souvent moins, tandis que l'option la plus difficile payait plus. Lors de la deuxième phase, les participants devaient essayer d'accomplir la tâche choisie précédemment. Les chercheurs ont alors découvert que, lors de la première phase, tous les sujets choisissaient la plus grosse récompense. Mais dans la deuxième phase, ils se concentraient principalement sur l'effort à fournir à l'instant T, même si l'effort ne donnait pas lieu à la récompense financière initialement visée.



« Selon notre étude, peu importe si votre objectif est de courir un 5 km ou un marathon : à chaque run d'entraînement, votre cerveau se focalisera sur l'effort nécessaire ce jour-là, explique Agata Ludwiczak. Si cet effort s'avère bien plus conséquent que prévu, il y a de grandes chances que vous abandonniez, même si la récompense est très attractive. »



Dans ce cas, l'enjeu n'était que de quelques euros. Mais si la récompense était la concrétisation du rêve de toute une vie ? Comme gravir un sommet ou faire un Ironman ? Ça ne vaudrait pas le coup de viser haut ? Peut-être que si. Mais avant de vous engager, vous devez savoir ce que ça implique, pour éviter de douter de vous-même et d'échouer. Voici comment faire.