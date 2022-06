Bra By Adwoa : la meilleure brassière de sport

J'aime être à l'aise tout au long de la journée dès mon réveil. Je cherche avant tout une brassière qui me permette aussi bien d'aller à la salle de sport que de me promener dans Londres sans avoir à me changer.

C'est pourquoi je suis totalement fan de la Nike Swoosh. Elle est incroyablement confortable, douce et offre une sensation de maintien. Si je la porte pendant une séance avec mon coach personnel (et que je ne suis pas trop en nage), je le garde pour me balader, voir des amis et enchaîner les auditions.

C'est une brassière à maintien normal, parfaite pour mon niveau d'entraînements, mais cela signifie également qu'elle n'est pas trop étroite.