  1. Basketball
    2. /
  2. Chaussures

Chaussures de basket

(90)
KD19
KD19 Chaussure de basket
KD19
Chaussure de basket
159,99 €
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Chaussure de basket
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Chaussure de basket
114,99 €
Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Chaussure de basket
Dernières sorties
Book 2 "Tigers"
Chaussure de basket
159,99 €
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Chaussure de basket
Bientôt disponible
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Chaussure de basket
139,99 €
« LÉGÈRE ET RÉSISTANTE, LA SABRINA 4 A TOUS LES ATOUTS. »
« LÉGÈRE ET RÉSISTANTE, LA SABRINA 4 A TOUS LES ATOUTS. »
Sabrina Ionescu
Sabrina 4
Sabrina 4 Chaussure de basket
Dernières sorties
Sabrina 4
Chaussure de basket
129,99 €
A’Two "Pinkies Up"
A’Two "Pinkies Up" Chaussure de basket A'ja Wilson
A’Two "Pinkies Up"
Chaussure de basket A'ja Wilson
139,99 €
LeBron XXIII
LeBron XXIII Chaussure de basket
+3
Dernières sorties
LeBron XXIII
Chaussure de basket
199,99 €
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Chaussure de basket
Ja 3 "Animal Pack"
Chaussure de basket
134,99 €
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Chaussure de basket pour homme
Kobe III Low Protro
Chaussure de basket pour homme
189,99 €
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Chaussure de basket
+1
LeBron Witness 9
Chaussure de basket
109,99 €
Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Chaussure de basket pour homme
Nike Precision 8 Low
Chaussure de basket pour homme
74,99 €
Nike S.T. Charge
Nike S.T. Charge Chaussure de basket
Nike S.T. Charge
Chaussure de basket
129,99 €
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Chaussure de basket
Nike G.T. Cut Academy 2
Chaussure de basket
99,99 €
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Chaussure de basket
Giannis Immortality 5
Chaussure de basket
89,99 €
Kobe VIII
Kobe VIII Chaussure de basket pour ado
Disponible sur SNKRS
Kobe VIII
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
A’Two "White Label LX"
A’Two "White Label LX" Chaussure de basket A'ja Wilson
Dernières sorties
A’Two "White Label LX"
Chaussure de basket A'ja Wilson
159,99 €
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Chaussure de basket pour ado
Giannis Immortality 5
Chaussure de basket pour ado
74,99 €
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Chaussure de basket pour ado
+1
Nike S.T. Dynamite
Chaussure de basket pour ado
54,99 €
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Chaussure de basket
Kobe 9 Low Protro
Chaussure de basket
179,99 €
Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Chaussure de basket
Book 2 "Sunburst"
Chaussure de basket
149,99 €
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Chaussure de basket
Kobe IX Elite Low Protro
Chaussure de basket
209,99 €
Kobe IX
Kobe IX Chaussure de basket pour ado
Kobe IX
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
LeBron XXIII « Motor King »
LeBron XXIII « Motor King » Chaussure de basket pour ado
LeBron XXIII « Motor King »
Chaussure de basket pour ado
159,99 €
Kobe III Low
Kobe III Low Chaussure de basket pour ado
Kobe III Low
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Chaussure de basket
LeBron Witness 9
Chaussure de basket
119,99 €
Kobe V
Kobe V Chaussure de basket pour ado
Kobe V
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Chaussure de basket
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Chaussure de basket
199,99 €
Nike G.T. Future
Nike G.T. Future Chaussure de basket
Nike G.T. Future
Chaussure de basket
199,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Chaussure pour enfant
Nike Team Hustle D 12
Chaussure pour enfant
64,99 €
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Chaussure de basket
Book 2 x McDonald's
Chaussure de basket
159,99 €
Kobe IX Low EM
Kobe IX Low EM Chaussure de basket pour ado
Kobe IX Low EM
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Chaussure de basket pour ado
Matériaux recyclés
Nike Team Hustle D 12
Chaussure de basket pour ado
64,99 €
Book 2 « WNBA 30th »
Book 2 « WNBA 30th » Chaussure de basket
Book 2 « WNBA 30th »
Chaussure de basket
159,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Chaussure pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Team Hustle D 12
Chaussure pour enfant
59,99 €
Kobe V
Kobe V Chaussure de basket pour ado
Disponible sur SNKRS
Kobe V
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
Kobe III Protro
Kobe III Protro Chaussure de basket
Disponible sur SNKRS
Kobe III Protro
Chaussure de basket
189,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Chaussure de basket pour ado
Matériaux recyclés
Nike Team Hustle D 12
Chaussure de basket pour ado
64,99 €
Sabrina 3
Sabrina 3 Chaussure de basket pour ado
Sabrina 3
Chaussure de basket pour ado
109,99 €
Kobe 3 Low Protro
Kobe 3 Low Protro Chaussure de basket pour ado
Kobe 3 Low Protro
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
Kobe 1 Protro
Kobe 1 Protro Chaussure pour homme
Kobe 1 Protro
Chaussure pour homme
199,99 €
A'Two « WNBA 30th »
A'Two « WNBA 30th » Chaussure de basket A'ja Wilson
A'Two « WNBA 30th »
Chaussure de basket A'ja Wilson
149,99 €
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Chaussure de basket pour ado
LeBron Witness 9
Chaussure de basket pour ado
94,99 €
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Chaussure de basket
Bientôt disponible
Giannis Freak 8 LX
Chaussure de basket
124,99 €
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Chaussure de basket pour enfant
Meilleure vente
Nike S.T. Dynamite
Chaussure de basket pour enfant
49,99 €
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Chaussure de basket
Kobe IX Elite Low EM Protro
Chaussure de basket
179,99 €
Book 2 « The Phoenix »
Book 2 « The Phoenix » Chaussure de basket
Book 2 « The Phoenix »
Chaussure de basket
149,99 €
LeBron XXIII Elite « For the Record »
LeBron XXIII Elite « For the Record » Chaussure de basket
LeBron XXIII Elite « For the Record »
Chaussure de basket
229,99 €
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Chaussure de basket personnalisable
Personnaliser
+5
Dernières sorties
Sabrina 4 By You
Chaussure de basket personnalisable
159,99 €
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Chaussure de basket
LeBron Witness 9
Chaussure de basket
119,99 €
Kobe V
Kobe V Chaussure de basket pour ado
Kobe V
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Chaussure de basket
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Chaussure de basket
199,99 €
Nike G.T. Future
Nike G.T. Future Chaussure de basket
Nike G.T. Future
Chaussure de basket
199,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Chaussure pour enfant
Nike Team Hustle D 12
Chaussure pour enfant
64,99 €
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Chaussure de basket
Book 2 x McDonald's
Chaussure de basket
159,99 €
Kobe IX Low EM
Kobe IX Low EM Chaussure de basket pour ado
Kobe IX Low EM
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Chaussure de basket pour ado
Matériaux recyclés
Nike Team Hustle D 12
Chaussure de basket pour ado
64,99 €
Book 2 « WNBA 30th »
Book 2 « WNBA 30th » Chaussure de basket
Book 2 « WNBA 30th »
Chaussure de basket
159,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Chaussure pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Team Hustle D 12
Chaussure pour enfant
59,99 €
Kobe V
Kobe V Chaussure de basket pour ado
Disponible sur SNKRS
Kobe V
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
Kobe III Protro
Kobe III Protro Chaussure de basket
Disponible sur SNKRS
Kobe III Protro
Chaussure de basket
189,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Chaussure de basket pour ado
Matériaux recyclés
Nike Team Hustle D 12
Chaussure de basket pour ado
64,99 €
Sabrina 3
Sabrina 3 Chaussure de basket pour ado
Sabrina 3
Chaussure de basket pour ado
109,99 €
Kobe 3 Low Protro
Kobe 3 Low Protro Chaussure de basket pour ado
Kobe 3 Low Protro
Chaussure de basket pour ado
119,99 €
Kobe 1 Protro
Kobe 1 Protro Chaussure pour homme
Kobe 1 Protro
Chaussure pour homme
199,99 €
A'Two « WNBA 30th »
A'Two « WNBA 30th » Chaussure de basket A'ja Wilson
A'Two « WNBA 30th »
Chaussure de basket A'ja Wilson
149,99 €
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Chaussure de basket pour ado
LeBron Witness 9
Chaussure de basket pour ado
94,99 €
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Chaussure de basket
Bientôt disponible
Giannis Freak 8 LX
Chaussure de basket
124,99 €
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Chaussure de basket pour enfant
Meilleure vente
Nike S.T. Dynamite
Chaussure de basket pour enfant
49,99 €
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Chaussure de basket
Kobe IX Elite Low EM Protro
Chaussure de basket
179,99 €
Book 2 « The Phoenix »
Book 2 « The Phoenix » Chaussure de basket
Book 2 « The Phoenix »
Chaussure de basket
149,99 €
LeBron XXIII Elite « For the Record »
LeBron XXIII Elite « For the Record » Chaussure de basket
LeBron XXIII Elite « For the Record »
Chaussure de basket
229,99 €
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Chaussure de basket personnalisable
Personnaliser
+5
Dernières sorties
Sabrina 4 By You
Chaussure de basket personnalisable
159,99 €
Articles associés

Chaussures et sneakers de basket : mets tes ambitions à l'épreuve

Notre aventure dans le monde du basket a commencé dans les années 1980, avec le lancement de notre première paire de chaussures Air Jordan. Nous créons des chaussures de basketball innovantes depuis lors. Les chaussures de basket Nike offrent une adhérence exceptionnelle sur le terrain, d'où un contrôle incomparable. À l'intérieur, un amorti réactif procure à ton corps la protection dont il a besoin. Ainsi, tu peux foncer en toute confiance. Découvre une gamme d'empeignes adaptées à ton style de jeu.


Une conception précise


Nos chaussures de basketball Nike sont fabriquées à partir de matériaux légers qui te permettent de prendre ton envol. Pour une liberté de mouvement optimale, opte pour des chaussures de basketball basses. Elles épousent parfaitement la base de ta cheville, d'où une sensation pieds nus. Tu veux plus de maintien ? Sélectionne des chaussures de basket ajustées au niveau de la cheville qui offrent une protection supplémentaire à tes articulations. Parce que travailler dur signifie transpirer, nos tissus respirants favorisent la circulation de l'air. Tu découvriras aussi des empiècements d'aération placés stratégiquement dans les zones de forte chaleur. Cela optimise ta fraîcheur et ta concentration, tout au long des matchs les plus difficiles.


Des semelles intérieures qui te maintiennent


Des virages rapides comme l'éclair. Un turbo dans tes sprints. Des bonds et des atterrissages hallucinants. Quelle que soit ta façon de jouer, l'action sur le terrain peut malmener ton corps. Nos chaussures de basket intègrent une mousse qui absorbe les chocs à travers les semelles. Elle absorbe coups et impacts afin que tu puisses bouger en toute confiance. Pour un pas plus dynamique, choisis des modèles équipés de nos célèbres unités Nike Air. Elles t'offrent l'amorti supplémentaire qu'il te faut, sans être plus volumineuses. De plus, leurs matériaux réactifs créent une sensation de propulsion et d'énergie. Ainsi, tu es libre de prendre le contrôle du terrain.


L'adhérence qu'il te faut


Nos sneakers de basketball intègrent des motifs d'adhérence développés à partir de données recueillies auprès d'athlètes pendant leurs activités. Les nervures en relief fléchissent dans plusieurs directions, d'où une adhérence exceptionnelle, quelle que soit la direction dans laquelle tu te déplaces. Tu cherches des chaussures ultra légères qui ne transigent pas sur la stabilité ? Sélectionne des modèles dotés de découpes placées stratégiquement. De plus, des matériaux durables en caoutchouc garantissent que tes chaussures de basket sont pensées pour tenir la distance avec toi.


Des chaussures de basket pour petits pieds


Chez Nike, nous pensons que les jeunes athlètes méritent les mêmes vêtements de qualité supérieure que leurs idoles. C'est pourquoi nos chaussures de basketball junior intègrent les matériaux haut de gamme et détails techniques de notre ligne pour adulte. Nos semelles extérieures adhérentes, nos amortis qui procurent du maintien et nos empeignes légères et respirantes offrent aux athlètes en herbe ce qu'il leur faut pour se perfectionner en toute confiance. Et parce que les plus jeunes adorent imiter les pros, nous proposons des modèles inspirés de certaines des superstars les plus emblématiques du basketball.


Pour le futur du sport


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels. Nous recyclons aussi des bouteilles en plastique, des tapis et des filets de pêche usagés pour produire des fibres haute performance pour nos vêtements. Envie de nous rejoindre ? Choisis des chaussures de basket portant l'étiquette « Matières Durables ».