Bra By Adwoa : lettre de la rédaction

Je vais vous confier un secret.

Je dors très mal. Je suis peut-être la personne qui dort le moins bien au monde. Le fait que je sois une couche-tard n'aide certes pas, mais chaque fois que j'essaie de me coucher tôt, je bouge sans cesse et je réfléchis pendant des heures. J'ai tout essayé : les masques de nuit (désagréables), la méditation (impossible de me concentrer aussi longtemps), compter les moutons (peine perdue).

La seule chose qui m'aide à m'endormir ? Me fatiguer avec une bonne séance d'entraînement. J'ai pratiqué le muay-thaï et la boxe quand j'ai arrêté l'alcool, j'adorais ça. Je suis une grande fan de Pilates et j'ai même commencé le running pendant la pandémie. C'est la seule chose qui fonctionne.

Le sport m'a toujours aidée à détendre mon corps et mon esprit. Sans cela, je me sens incomplète. Rester active m'aide à me remettre d'une mauvaise journée. C'est un moment privilégié pour me connecter avec mon corps et me concentrer (sur autre chose que mon téléphone). La méditation n'a jamais été mon truc, mais me concentrer sur ma forme physique me permet de me reconnecter et d'oublier le reste.

Je vous raconte tout cela pour vous expliquer pourquoi je suis si honorée de participer à ce numéro de Bra By. Chaque fois que je me suis entraînée, que j'ai dansé dans mon salon, que j'ai couru pendant la pandémie ou que je suis montée sur le ring, j'ai toujours pu compter sur le confort et le maintien d'une brassière de sport adaptée. Je suis parfois pointilleuse sur le style et j'aime que le mien soit simple et confortable. Je me sens sexy et détendue quand je porte un look plus discret, même lorsque je transpire à la salle de sport. J'adore les silhouettes classiques des années 90, il y a donc aussi une touche de nostalgie lorsque je choisis mes brassières.

En travaillant sur Bra By, j'ai pu reconsidérer mon rapport aux brassières de sport et leur rôle dans ma perception du sport et de ma santé mentale. Le sport m'aide à me détendre, à décompresser, à me concentrer, à me défouler, à gérer mes sentiments et à progresser sur d'autres aspects de ma vie, et je veux que toutes les personnes qui me lisent puissent profiter de cette liberté tout en se sentant maintenues et sexy. Après deux années éprouvantes, nous le méritons bien !

J'ai adoré rédiger ce numéro et j'espère que vous prendrez tout autant de plaisir à le lire.

Je vous embrasse très fort,

Adwoa