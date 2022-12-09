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Les meilleures tenues Nike pour s'entraîner à la salle

Guide d'achat

Des hauts anti-transpirants aux vêtements première couche de compression, les vêtements de sport Nike sont conçus pour te garantir un maximum de confort quel que soit le type d'entraînement.

Dernière mise à jour : 9 décembre 2022
7 min. de lecture
Les meilleurs vêtements d'entraînement Nike

Les tenues d'entraînement font toute la différence à la salle de sport. Les meilleurs vêtements pour s'entraîner à la salle sont faits de matières anti-transpirantes, assurent une aération optimale et leurs coutures sont confortables.

Les articles Nike pour la salle de sport ci-dessous conviendront aussi bien aux fans de muscu que de cardio. Voici les meilleurs vêtements d'entraînement Nike pour homme et femme.

Les meilleures tenues Nike pour s'entraîner à la salle

1. Débardeurs et hauts sans manches Nike Dri-FIT

Ces débardeurs se déclinent en différents modèles : courts ou dos nageur à bretelles fines, à toi de voir. Ils sont tous composés de matières Nike Dri-FIT qui évacuent la transpiration pour te garder au sec et au frais pendant les séances les plus intenses.

Certains débardeurs sont fabriqués à partir de fibres de polyester recyclé entre 75 et 100 % et de tissus ultra-doux. Choisis par exemple un débardeur près du corps avec un tissu perforé pour maintenir la fraîcheur, ou un maillot doux et ample.

(Contenu apparenté : Les meilleurs hauts et tee-shirts Nike pour chaque type d'entraînement)

2. Tee-shirts Nike Sportswear

Rien ne t'empêche de varier les coupes de tes hauts d'entraînement préférés. Les modèles des hauts à manches courtes Nike Sportswear sont disponibles dans une gamme allant du crop top au tee-shirt ample. Ils présentent des designs uniques et dynamiques. Certains portent un Swoosh classique. D'autres affichent un motif multicolore très voyant.

Choisis des hauts sportswear qui intègrent la technologie Dri-FIT pour tes entraînements les plus intenses. Et pour les jours de récupération plus tranquilles, opte pour un haut aux matières 100 % écolo, comme le coton bio et le polyester recyclé.

(Contenu apparenté : Comment enlever des taches sur des hauts blancs)

3. Hauts à manches longues Nike Dri-FIT ADV

Ce haut à manches longues Nike va encore plus loin que la technologie Dri-FIT classique. La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant et des innovations de pointe, pour un confort total.

Ces hauts à manches longues près du corps ne lésinent pas sur les détails soignés. Leur tissu en mélange de nylon, polyester et élasthanne intègre également des dégradés de mesh respirant aux épaules, sur les manches et sur les côtés pour une circulation de l'air optimale et une fraîcheur longue durée. Sinon, tu peux utiliser un vêtement première couche compressif en tant que haut de récupération après une séance particulièrement intense.

(Contenu apparenté : Existe-t-il des hauts Nike anti-transpiration ?)

4. Short Nike Pro Dri-FIT

Les cyclistes taille haute sont parfaits pour toutes les séances de HIIT grâce à une ceinture qui reste en place et une longueur d'entrejambe de 18 cm qui empêche le tissu de remonter pendant les squats et les fentes. Le tissu Dri-FIT en mélange de polyester et élasthanne évacue la transpiration, même lors des séances les plus intenses.

Ces shorts de compression légers peuvent tout aussi bien servir de vêtement première couche pour les entraînements à la salle de sport. Conçus pour te garder au sec et au frais, ils intègrent du mesh sur toute la surface, ainsi qu'un gousset en mesh double épaisseur à l'avant pour une circulation optimale de l'air. Les coutures plates ne frottent pas sur la peau.

(Contenu apparenté : Guide des shorts de compression pour les fans de running)

5. Leggings Nike Pro Dri-FIT

Les leggings sont des incontournables de la salle de sport. La gamme Nike Pro Dri-FIT est composée de matières extensibles, respirantes et compressives qui accompagnent chacun de tes mouvements pendant les étirements, les fentes et les sprints. Le mesh sur les mollets garantit une fraîcheur optimale quand l'intensité augmente. Choisis une longueur 7/8 pour laisser respirer tes chevilles et mettre en valeur tes sneakers préférées.

Sinon, tu peux enfiler un legging 3/4 Nike Pro sous n'importe quel short pour un maintien compressif supplémentaire et rester au chaud par temps froid. Le mélange de polyester et d'élasthanne évacue la transpiration de manière efficace, et l'ajout de mesh au niveau du gousset améliore la respirabilité.

(Contenu apparenté : Comment trouver un legging squat-proof)

6. Brassière de sport à maintien supérieur Nike Alpha

Cette brassière de sport offre le plus haut niveau de maintien proposé par Nike grâce aux coussinets en mousse technique, aux bretelles réglables et à un strap ergonomique dans le dos. La matière Dri-FIT te permet de rester au frais et au sec pendant l'effort, avec une aération en mesh supplémentaire sur le devant et dans le dos. Et pour couronner le tout, elle est disponible du XS au 3XL (bonnets A à G).

(Contenu apparenté : Comment trouver ta taille de brassière de sport Nike)

7. Chaussettes de training rembourrées Nike Everyday Plus

Conçues pour le training, les chaussettes Nike Everyday Plus intègrent un amorti supplémentaire sous le talon et l'avant-pied pour un confort optimal à chaque soulevé et pousser-tirer. Une bande de soutien enveloppe la voûte plantaire pour ajouter du maintien sous le pied. La matière Dri-FIT (en mélange de coton, polyester et élasthanne) conserve les pieds au sec et empêche la transpiration de s'accumuler dans les chaussures. Cette gamme est disponible en formats invisibles, socquettes et mi-mollets.

(Contenu apparenté : Comment choisir des chaussettes pour les pieds qui transpirent)

Chaussures de training Nike Metcon

Grâce à son talon plat et large et à sa plaque interne qui améliore la stabilité, cette chaussure de training est parfaitement adaptée pour les entraînements de type renforcement musculaire. Les rainures de la semelle permettent à la chaussure de se plier naturellement à l'avant-pied. Les renforts en mesh de l'empeigne améliorent la circulation de l'air quand la température grimpe.

Les lacets sont maintenus par des fermetures à scratch, et la mousse Nike React sous le pied améliore l'amorti. Le caoutchouc enveloppe la voûte plantaire pour renforcer l'adhérence de la semelle lors des montées à la corde.

(Contenu apparenté : Quelles chaussures porter pour un entraînement HIIT ?)

9. Nike Air Zoom Pegasus

Certes, les chaussures de running ne sont pas faites pour le renforcement musculaire, mais elles trouvent tout de même leur place à la salle de sport. Opte pour la Nike Air Zoom Pegasus quand tu t'attaques à une séance de cardio sur tapis de course. L'emblématique Nike Air Zoom Pegasus est légère et plus respirante avec son mesh tissé, plus résistant et plus souple que le mesh classique.

Les deux unités Air Zoom à l'avant-pied et au talon offrent un amorti réactif à chaque foulée. La languette est séparée de l'empeigne de la chaussure pour mieux s'adapter aux différentes morphologies de pieds. La semelle présente des rainures en caoutchouc pour apporter juste ce qu'il faut d'adhérence.

(Contenu apparenté : Quelle distance une paire de chaussures de running peut-elle parcourir ?)

Rédaction : Emily Shiffer

Foire Aux Questions sur les vêtements de sport

Quelle est la matière optimale pour les vêtements de sport ?
Les meilleurs vêtements de sport sont ceux fabriqués dans des matières qui évacuent la transpiration, pour te garder au sec et te garantir une fraîcheur optimale. Les matières synthétiques comme le polyester, le nylon et l'élasthanne sont aussi suffisamment extensibles pour que tu puisses bouger librement. Il faut aussi prendre en compte notre impact sur l'environnement et opter pour des matières recyclées afin de réduire les déchets de production.
Quelle est la meilleure méthode pour laver des affaires de sport ?
Lave tes brassières de sport, tes hauts synthétiques, tes shorts et tes leggings après chaque utilisation. Retourne les vêtements sur leur envers avant de les passer en machine, et ajoute la bonne quantité de lessive (si tu en mets trop, elle s'accumulera sur le tissu et les vêtements dégageront une mauvaise odeur). Tu peux ajouter du bicarbonate de soude pour éviter les odeurs désagréables. Évite d'utiliser un assouplissant et lave à froid. Le séchage à l'air libre prolongera la durée de vie de tes vêtements d'entraînement.
À quelle fréquence dois-je renouveler mes vêtements de sport ?
La plupart des vêtements de sport s'usent avec le temps. Lorsque ton legging ou short perd de son élasticité, ou que la taille se déforme, il est temps de le remplacer. Il en va de même pour les brassières de sport qui perdent de leur maintien, ce qui arrive généralement après 6 à 12 mois. La fréquence pour changer de chaussures de sport varie entre 3 mois et un an, en fonction de ton activité et de ton utilisation.

Date de première publication : 27 août 2021

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