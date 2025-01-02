Comment trouver ta taille de brassière de sport Nike
Guide d'achat
Avec les conseils de notre Technical Designer en brassières de sport Nike, apprends comment prendre tes mesures pour trouver ta taille et choisir le modèle adapté.
Pour beaucoup d'athlètes, la brassière de sport est l'un des éléments essentiels de la tenue d'entraînement. Et pour cause : Tara Sweeney, designer technique de brassières de sport Nike, estime que celle-ci compte parmi les vêtements les plus techniques d'une garde-robe sportive.
Et pour trouver celle qui ira parfaitement, il ne suffit pas de connaître ses mensurations. « Pour choisir la meilleure brassière de sport, il faut trouver le bon compromis entre son confort et un maintien adapté à la taille et à la fermeté de sa poitrine, sa morphologie et l'activité prévue. », explique Tara Sweeney.
Voici ses conseils pour prendre ses mesures et trouver la bonne taille de brassière de sport.
Comment trouver ta taille de brassière de sport Nike
D'après Tara Sweeney, pour bien déterminer sa taille de brassière de sport Nike, le mieux est de porter un soutien-gorge non doublé qui laisse le décolleté dégagé.
Trouve ta taille de brassière
Trouve ta taille de brassière avec ce questionnaire en deux étapes. Avant de commencer, enfile un soutien-gorge non doublé qui épouse la forme naturelle de ta poitrine : pas de brassière légère ni de soutien-gorge rembourré.
Pour commencer, prends tes mesures sous la poitrine.
Mesure au niveau du bandeau inférieur du soutien-gorge, juste sous la poitrine. Ajuste bien le mètre ruban. Arrondis la mesure à l'entier supérieur le plus proche. Si tu n'as pas de mètre ruban, tu peux prendre la mesure avec un lacet et une règle. Suis les instructions ci-dessus. Pose la ficelle sur une surface plane pour la mesurer avec la règle.
Ensuite, mesure ta taille de bonnet.
En gardant le mètre ruban parallèle au sol, passe par le point le plus élevé de ton sein. Mesure à partir du sternum jusqu'où s'arrête la poitrine de l'autre côté (là où se situerait l'armature du soutien-gorge). Arrondis la mesure à l'entier supérieur le plus proche.
Ta taille de brassière Nike
D'après tes réponses, voici la taille de brassière qui nous semble la mieux adaptée pour toi.
3 façons de savoir si ta brassière de sport est à la bonne taille
Pour vérifier qu'une brassière de sport te va parfaitement, suis ces trois étapes simples lors d'un essayage en magasin (ou chez toi).
1. Détermine l'ajustement du bandeau
En termes de fonctionnalité, le bandeau inférieur d'une brassière de sport est l'atout principal de ton vêtement, indique Tara Sweeney. Si tu peux passer deux doigts sous le bandeau sans forcer lorsque tu la portes, ta brassière est bien ajustée. Voici quelques astuces supplémentaires :
La brassière est probablement trop grande si le bandeau remonte et si le bonnet n'offre aucun maintien et est trop lâche quand tu lèves les bras.
Si le bandeau est tellement serré que tu as du mal à prendre une grande inspiration et à bouger librement, alors la brassière est probablement trop petite.
2. Vérifie les bretelles
La brassière est peut-être trop grande si tu as sans arrêt besoin de réajuster les bretelles, ou si celles-ci sont trop écartées sur tes épaules. La brassière est peut-être trop petite si les bretelles tirent sur la nuque et qu'elles laissent des marques sur tes épaules.
Si le bandeau sous la poitrine reste en place quand tu lèves les bras, c'est parfait. Les bretelles doivent maintenir sans pour autant pincer.
Plus de la moitié des femmes ont une poitrine asymétrique. Les bretelles réglables sont un bon moyen de s'assurer que ta brassière de sport est bien ajustée. Mais Tara Sweeney avertit qu'il ne faut pas se contenter de les resserrer lorsqu'en réalité, c'est la brassière elle-même qui ne va pas, avec par exemple « un bonnet trop grand ou un bandeau trop large ».
3. Reproduis l'activité pour laquelle tu souhaites porter la brassière
Une bonne brassière te permet de pratiquer ton activité ou ta discipline avec confort et assurance. Selon Tara Sweeney, la meilleure façon de tester cela est de reproduire les mouvements que tu feras en la portant, que ce soit un enchaînement de yoga ou un squat complet. La façon dont ta brassière de sport s'adapte à tes formes et à tes mouvements est aussi unique que tu l'es.
Facteurs additionnels à prendre en compte pour trouver la brassière de sport qui te va vraiment le mieux
Selon Tara Sweeney, bien que l'ajustement des bretelles et du bandeau soit le moyen le plus direct de vérifier si une brassière te va bien, d'autres signes peuvent indiquer que tu n'as pas la bonne taille.
Souvent, avec une brassière trop petite :
- L'encolure et/ou la partie au niveau des aisselles écrasent la poitrine ou la font ressortir sur les côtés de la brassière.
- L'encolure et/ou la partie au niveau des aisselles sont situées trop bas sur le buste.
- La partie bonnet est trop courte, le bandeau peut donc remonter et être placé sur la partie inférieure de la poitrine plutôt que juste en dessous du tissu mammaire.
Souvent, avec une brassière trop grande :
- La partie bonnet est pliée ou plissée à cause d'un excès de tissu.
- L'encolure et/ou la partie au niveau des aisselles sont situées trop haut sur le buste et peuvent causer des irritations sur le cou ou sous les bras.
- Aucune compression ni aucun maintien n'est fourni et les seins bougent trop librement.
Trouve la bonne brassière de sport Nike faite pour toi
Il existe trois grands types de brassières de sport Nike. Découvres-en plus sur leurs caractéristiques pour trouver celui qu'il te faut.