Guide sur le port des shorts de compression pour le runner

Guide des shorts de compression pour les runners
Guide des produits
Beaucoup de runners apprécient la sensation de confort et de stabilité qu'offrent les shorts de compression.Quels sont les avantages de ces shorts, comment fonctionnent-ils et quelle est la bonne façon de les porter ?
Les shorts de compression offrent des avantages uniques aux runners.Intégrez-les à votre équipement de running pour gagner en confort, réduire les irritations, et favoriser ainsi de meilleures performances.Certains athlètes ont même l'impression que les shorts de compression contribuent à réduire le risque de blessure, à stabiliser les articulations et à booster leur récupération après l'entraînement.
Mais ces shorts suscitent beaucoup de questions chez les runners : comment fonctionnent-ils ?Comment les porter ?Y a-t-il une bonne et une mauvaise façon de les porter pour courir ?Qu'est-ce qu'un short de compression exactement ?Nous allons vous aider à tirer tout cela au clair.
Qu'est-ce qu'un short de compression ?
Un short de compression est un short extensible et élastique qui s'adapte aux formes de votre corps et applique une pression sur vos fessiers, vos quadriceps et vos ischio-jambiers.Malgré leur ressemblance avec les shorts de sport classiques, les shorts de compression ont été conçus pour appliquer une pression mécanique sur le corps de manière à le stabiliser, le maintenir et le comprimer légèrement.C'est pour cette raison qu'ils sont plébiscités par les runners.
Les meilleurs shorts de compression sont fabriqués dans un mélange de polyester et d'élasthanne.Ces matières sont résistantes, légères, anti-transpiration et offrent un bon maintien.Lorsque vous enfilez un short de compression pour la première fois, il doit vous paraître serré.C'est indispensable.Un short moins ajusté n'appliquera pas suffisamment de compression ou ne vous offrira pas les avantages attendus.
Quels sont les avantages de la compression pour les runners ?
En appliquant une pression sur vos muscles, le phénomène de compression augmente le débit sanguin et envoie davantage de nutriments à vos muscles, leur permettant ainsi d'offrir des performances optimales lors d'activités physiques intenses.Mais la compression peut présenter d'autres avantages pour les runners.
Courir avec un short de compression vous rend plus aérodynamique.La silhouette profilée créée par un short ajusté et lisse réduit la traînée.D'après une étude de référence publiée dans la revue Medicine & Science in Sports and Exercise, « une faible réduction de la résistance aérodynamique » peut entraîner une augmentation des performances.Et c'est particulièrement bénéfique dans les sports de vitesse comme le running.
L'élasticité des shorts de compression peut également favoriser les mouvements des articulations.Un essai clinique publié dans le Journal of Sports Science a conclu que l'élasticité des équipements de compression pouvait augmenter le couple en flexion et en extension et « aider les ischio-jambiers à contrôler la jambe à la fin de la phase d'oscillation lors des sprints. »Les chercheurs ont également découvert que les shorts de compression réduisaient la force d'impact.
L'étude met en avant les avantages potentiels qu'offrent les shorts de compression.Les articulations sont maintenues tout au long du mouvement pour offrir de meilleures performances, tandis que la force d'impact est réduite pour limiter le risque de blessure.
Et pour finir, les shorts de compression aident à réguler la température corporelle.Par exemple, la technologie Nike Dri-FIT transfère l'humidité et la transpiration de la surface de la peau vers le vêtement, où elles s'évaporent.Cette amélioration de la thermorégulation peut booster les performances sportives.Lorsque votre température augmente, votre corps doit fournir plus d'efforts pour se refroidir, ce qui nécessite de l'énergie qui aurait pu être dépensée dans vos performances sportives.
Comment les shorts de compression fonctionnent-ils ?
Les shorts de compression exercent une légère pression sur les tissus sous-jacents.Cette pression accélère le débit sanguin veineux, qui achemine le sang désoxygéné au cœur.Le sang qui va du cœur aux muscles est oxygéné et rempli de nutriments, fournissant aux muscles exactement ce dont ils ont besoin durant l'exercice.En améliorant la circulation et le débit sanguin, ces shorts peuvent optimiser l'endurance, la force musculaire et accélérer la récupération.
Mais sur quels mécanismes clés reposent ces avantages ?Le fait de porter un short de compression peut contribuer à :
- Éliminer l'acide lactique s'accumulant dans les muscles
- Augmenter la production d'adénosine triphosphate (ATP), l'énergie utilisée par les muscles pour bouger
- Augmenter le flux lymphatique pour éliminer les déchets et réduire les gonflements
- Minimiser l'oscillation des muscles, à savoir les vibrations qui se propagent dans tout votre corps lors des chocs et pouvant endommager les muscles et causer des microtraumatismes
- Apporter du confort, en atténuant les symptômes liés aux douleurs musculaires retardées (DOMS)
Est-ce qu'un short de compression peut vous convenir pour le running ?
C'est à vous de déterminer si vous devez courir ou non avec un short de compression, en fonction de vos préférences personnelles.Mais il est évident que cela présente un certain nombre d'avantages potentiels.
Les pour
- Meilleure circulation et moins de gonflements
- Meilleur aérodynamisme
- Maintien des articulations et réduction des chocs
- Meilleure thermorégulation
Beaucoup d'athlètes ont la sensation que porter un bas de compression après un run contribue à réduire l'inflammation et les gonflements, en augmentant le flux lymphatique.Les gonflements après un run sont courants et ralentissent la récupération.
Si vous cherchez à gagner des fractions de seconde, vous voudrez profiter de chaque avantage possible.En augmentant votre aérodynamisme et en réduisant la résistance causée par vos vêtements, vous pouvez augmenter votre vitesse, ne serait-ce qu'un tout petit peu.
Le running est un sport à fort impact.Vos pieds frappent le sol à chaque foulée, mettant vos muscles et vos articulations à rude épreuve.Cette force a un effet d'oscillation, entraînant de légères vibrations au niveau des tissus, des lésions et de la fatigue musculaire.L'oscillation musculaire peut entraîner des blessures.Les shorts de compression peuvent réduire l'oscillation des muscles et favoriser le mouvement de vos articulations.
Les contre
- Inconfort dû à la coupe serrée
- Gains minimes au niveau des performances
- Tous les shorts de compression ne se valent pas
D'un autre côté, les shorts de compression ne sont pas faits pour tout le monde.Tandis que la plupart des athlètes arrivent à s'adapter à cette coupe très serrée au fil du temps, certains runners ne se sentent tout simplement pas à l'aise lorsqu'ils portent des vêtements trop serrés.Si c'est votre cas, vous aurez de meilleures sensations dans un short plus ample.
Même si les avantages cités ci-dessus sont alléchants, le fait de porter un short de compression ne sera probablement pas l'élément décisif qui vous fera gagner une course ou non.
Et pour finir, la qualité du short est importante.Faites en sorte de trouver un modèle qui vous apporte le confort et le maintien dont vous avez besoin, tout en étant respirant et anti-transpiration.
Comment porter un short de compression
En raison de la nature même des shorts de compression, beaucoup d'acheteurs ont des questions sur la façon de les porter.Voici quelques conseils pour vous aider à les porter confortablement et en toute confiance.
1. Prenez la bonne taille
Un short de compression trop ample n'appliquera aucune pression sur vos tissus.Vous ne profiterez donc pas des avantages qu'offrent les vêtements de compression.Cela dit, les shorts plus serrés ne sont pas toujours les meilleurs.Les shorts de compression trop petits peuvent vous comprimer et vous faire mal.
Prenez votre taille habituelle et attendez-vous à ce que votre short paraisse serré lorsque vous l'enfilerez pour la première fois.Cette sensation initiale s'atténuera au fur et à mesure que votre short s'adaptera à votre silhouette. Les shorts de compression Nike Pro sont conçus pour vous donner un effet « seconde peau ».L'association de polyester et d'élasthanne offre une légère compression tout en conservant une sensation de souplesse et de respirabilité.Cela vous permet de bouger naturellement pendant que votre corps est confortablement maintenu.
2. Ne mettez pas de sous-vêtements
Les vêtements de compression doivent être au contact de la peau.Ce qui veut dire qu'il ne faut rien porter en dessous.La pression est ainsi appliquée directement sur les tissus sous-jacents de la peau, sans être perturbée par d'autres épaisseurs.De plus, les shorts de compression Nike Dri-FIT sont équipés de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité de la peau pour favoriser l'évaporation.Cela contibue à une meilleure thermorégulation et vous aide à rester au sec.
Si le short vous va comme il faut, vous devriez vous sentir maintenu et en sécurité sans sous-vêtement.Si vous préférez être davantage couvert, vous pouvez porter un short ou un pantalon Nike ample par-dessus votre short de compression.C'est ce que font en général les personnes vivant dans des climats plus froids, qui veulent une épaisseur supplémentaire pour avoir chaud tout au long de leur entraînement.
3. Lissez votre short
Lorsque vous enfilez votre short de compression trop vite, il peut faire des plis.Mettez-le d'abord bien à plat, et enfilez-le doucement pour éviter les plis.Ces derniers peuvent comprimer les muscles d'une manière excessive et couper la circulation du sang.Ce conseil est particulièrement important si vous prévoyez de porter d'autres épaisseurs par-dessus, car vous ne verrez plus le short en dessous.
Que porter avec votre short de compression
Vous pouvez porter votre short de compression seul ou avec un vêtement plus ample par-dessus.Porter votre short de compression pendant et après votre entraînement est une habitude simple à prendre mais qui présente d'énormes avantages.Ne passez pas à côté.Si vous cherchez d'autres vêtements de compression, Nike a tout ce qu'il vous faut.
Les leggings de compression Nike Pro sont proposés dans différentes longueurs et couleurs.Tout comme les shorts de compression Nike Pro, les leggings sont un vêtement première couche offrant une sensation de maintien et de fraîcheur lorsque l'action s'intensifie.Grâce à leur matière respirante et légère, ils sont confortables pour des séances d'entraînement ou pour être portés en superposition avec d'autres bas.
Pour davantage de maintien, pensez aux manchons de compression Nike.Ces manchons contiennent la même technologie d'élasticité pour comprimer vos muscles.Ils sont spécialement étudiés pour les articulations, et notamment le genou, le coude, la cheville et vos extrémités supérieures et inférieures.
Sources
- Effects of lower body compression garment in muscle oscillation and tissular injury during intense exercise