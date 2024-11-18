Le guide ACG pour la paix sur Terre

Le guide ACG de la paix sur terre
La paix : chaque individu en a sa définition propre. Mais chez ACG, nous nous engageons à vous aider à la trouver. Nous croyons que sa recherche commence dans la nature. Dans ce guide, vous apprendrez diverses façons d'interagir avec la nature, toutes conçues pour vous apporter une dose de paix dans l'agitation quotidienne. Nous vous encourageons à tester nos méthodes dans le parc près de chez vous ou dans tout autre espace extérieur de votre choix. Vous pouvez vous plonger dans nos tutoriels pratiques pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Peu importe le temps que cela vous prendra, nous espérons que vous partagerez vos découvertes pacifiques avec nous.
Tutoriel : La nature au quotidien
Les bienfaits de la nature sont évidents lorsque vous en faites l'expérience. Cependant, tout le monde ne peut pas jeter son sac à dos dans le coffre direction Smith Rock, et ce n'est pas un problème. ACG vous propose un nouveau guide qui explique comment vivre la nature au quotidien, que vous soyez à la campagne, en banlieue ou dans une grande ville. Nous avons préparé un plan d'action et tout ce dont vous avez besoin.
ÉTAPE 1 : La nature est tout autour de vous. Chaque jour, vous pouvez y prêter attention et remarquer les petites choses que vous avez peut-être négligées. Les petites herbes qui poussent dans les fissures du trottoir font aussi partie de la nature.
ÉTAPE 2 : Cette semaine, pourquoi n'iriez-vous pas visiter l'un des parcs à proximité ou d'autres espaces publics extérieurs près de chez vous ? Vous passerez certainement un excellent moment.
ÉTAPE 3 : Une fois par mois, fixez-vous comme objectif de faire une randonnée ou une longue promenade dans la nature. Cela vous aidera à mieux apprécier votre environnement. N'oubliez pas d'amener un ami, à deux pattes, à quatre pattes ou même à 1 000 pattes. ACG ne fait pas de discrimination.
ÉTAPE 4 : Si vous avez toujours voulu aller dans un parc national, planifiez un voyage par an et assurez-vous qu'il ait bien lieu. Vous êtes maître de votre destin. Pourtant si c'est une question de destin, le contrôle n'entre pas vraiment en ligne de compte, non ? De quoi réfléchir pendant votre voyage…
Tutoriel : Imprégnez-vous de la nature
Ralentissez. Faites une pause et mettez vos sens en éveil. Qu'entendez-vous ? Que sentez-vous ? Que voyez-vous ? Enfin, cette réponse-là est plutôt évidente... puisque vous êtes sur le site d'ACG. Cette leçon consiste à s'imprégner de tout. Promenez-vous dans la nature et sentez votre niveau de stress diminuer. Comme c'est agréable.
ÉTAPE 1 : Concentrez-vous sur le présent. Trouvez un endroit confortable et restez immobile. Réfrénez toutes les pensées qui se bousculent dans votre cerveau. Il y en a encore plus que ce que vous imaginiez.
ÉTAPE 2 : Utilisez vos sens lorsque vous êtes à l'extérieur. Lorsque vous touchez quelque chose, soyez respectueux. Lorsque vous sentez quelque chose, n’ayez pas peur de vous en approcher. Lorsque vous goûtez quelque chose, veillez à faire preuve de sensibilité.
ÉTAPE 3 : Les arbres procurent une énergie fondamentale, une sensation de calme. N'hésitez pas à en prendre un dans vos bras dès que possible. Merci d'avance.
Tutoriel : Respectez votre mère
Notre planète est un être vivant. La Terre, telle qu'on la surnomme, est notre mère à tous. Ce guide d'ACG vous apprendra comment la respecter au mieux. Apprenez à ne jamais rien laisser traîner derrière vous, à éviter de marcher sur des créatures et à ne sortir la guitare rouge vif que vous avez reçue pour votre anniversaire que dans les lieux appropriés. Il est temps de chérir votre mère.
ÉTAPE 1 : Si vous voyez des déchets le long du sentier, ramassez-les pour les jeter plus tard, comme il se doit. Si cela vous dégoûte, imaginez ce que ressent votre mère.
ÉTAPE 2 : Faites attention où vous marchez. Les petites créatures ont de grands sentiments.
ÉTAPE 3 : Empiler des pierres, jouer de la musique à plein volume et d'autres activités telles que celles-ci nuisent à Mère Nature. Laissez son écosystème faire ce qu'il fait de mieux. Protégez et célébrez la nature pour trouver l'harmonie.
Tutoriel : Oubliez votre téléphone
Vous n’avez pas besoin de votre téléphone, sauf peut-être pour lire ce guide. Mais lorsque vous serez dans la nature, vous constaterez vite qu'il est facile de vous détendre et de prendre du plaisir sans appareil numérique. ACG est là pour vous montrer que vous découvrirez une paix immense en vous déconnectant. Alors, une fois que vous aurez fini de lire, pourquoi ne pas trouver un petit trou (ou un grand lac) pour y nicher votre téléphone, au moins pendant un petit moment ?
ÉTAPE 1 : Luttez contre la privation de téléphone portable. Mettez un bâton en équilibre sur votre main ou sautez de pierre en pierre pour mieux vous concentrer sur le moment présent sans votre appareil.
ÉTAPE 2 : Essayez de vous distraire en utilisant la nature comme vecteur de votre créativité. Lancez-vous dans un dessin au fusain ou une petite peinture.
ÉTAPE 3 : Trouvez une activité que vous pouvez partager avec votre ami. Les amis, c'est la vie.