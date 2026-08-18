Zapatillas de invierno para mujer

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Zapatillas de invierno para mujer: supera tus límites

Nuestro compromiso con las atletas femeninas comenzó en 1979, cuando nos aliamos con el Comité Internacional de Corredores en su campaña por la igualdad. En la actualidad, nuestras zapatillas de invierno para mujer te ayudan a dar rienda suelta a tu potencial y alcanzar tus objetivos durante los meses más fríos. Te aportan la sujeción que necesitas para sentirte segura en cualquier terreno, y los materiales resistentes mantienen los pies secos y protegidos.


Si entrenas cuando llueve o nieva, necesitas mantener a raya el agua. Nuestras zapatillas de invierno para mujer están elaboradas con materiales resistentes al agua que repelen las gotas a la vez que permiten que los pies respiren, para que estés concentrada y cómoda durante más tiempo. ¿Corres por el campo? Busca modelos con tejidos especiales en la zona que rodea el tobillo para evitar las salpicaduras, el barro y la suciedad de los senderos.


Correr supone una exigencia extra para los músculos, ya sea en vigorizantes carreras vespertinas por el parque, sesiones de entrenamiento a primera hora de la mañana o retos de distancia difíciles. Nuestras zapatillas de invierno para mujer cuentan con suelas interiores que ofrecen sujeción y atenúan el impacto al pisar y aterrizar, para que puedas avanzar más rápido durante más tiempo. Además, nuestras aclamadas unidades Nike Zoom Air aportan rebote y propulsión. ¿Buscas una amortiguación reactiva que proteja las articulaciones? Elige modelos con espuma Nike React para obtener la protección que necesitas con una sensación de ligereza.


El agarre y la estabilidad son cruciales cuando hace frío, por lo que nuestras zapatillas de invierno para mujer incorporan suelas diseñadas para ofrecerte la máxima seguridad. Si te dedicas al trail running, necesitas tacos gruesos, bases anchas y patrones de tracción generativos para mantener el equilibrio en terrenos resbaladizos o irregulares. ¿Lista para salir a la carretera? Las suelas exteriores ligeramente texturizadas confeccionadas con goma resistente te proporcionan un control eficaz con un acabado ligero y cómodo.