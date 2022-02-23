4 looks de entrenamiento ideales para mujer

Cuatro ideas para crear bonitos conjuntos para mujer para cualquier entrenamiento
Consejos de estilo
Sea cual sea el tipo de entrenamiento que hayas planeado, echa un vistazo a estos consejos sencillos para motivarte aún más con estos looks de entrenamiento ideales.
Algunas veces es necesario contar con algún detalle que nos motive para ir al gimnasio o comenzar un entrenamiento, y un buen conjunto puede ser la clave para ello. No importa cómo entrenes ni qué objetivos tengas, siempre podrás encontrar un conjunto ideal para motivarte a la hora de lograr todo lo que tengas planeado.
La ropa deportiva que no aguanta el ritmo de todo un entrenamiento puede ser frustrante e incluso un obstáculo a la hora de rendir como es debido. Seguro que has notado alguna vez como un calcetín se colaba dentro de la zapatilla mientras corrías, ¿verdad? Lo ideal sería que la ropa deportiva te acompañe durante toda una sesión intensa de entrenamiento y que, a su vez, te haga sentirte bien.
Descubre los siguientes consejos para encontrar conjuntos bonitos para cualquier entrenamiento.
Elegir un conjunto para cada entrenamiento
¿Vas a probar un nuevo entrenamiento? ¡No te agobies! Puedes combinar prendas de entrenamiento para hacer diferentes actividades. Sin embargo, algunas van mejor que otras para actividades concretas. A continuación te damos toda la información para crear bonitos conjuntos de entrenamiento.
1.Yoga
Para una clase de yoga, la clave es que la ropa se adapte al cuerpo para fluir mejor entre movimientos. La ropa más gruesa, como las sudaderas, con o sin capucha, o los joggers, pueden estar bien para ir hasta el estudio de yoga, pero no tienen por qué irte bien a la hora de aguantar en la postura del perro boca abajo. Mejor apuesta por leggings, mallas cortas de ciclismo, un sujetador deportivo y una camiseta de tirantes para crear el atuendo de yoga ideal.
Combina unos leggings Nike Luxe de talle alto con un sujetador deportivo Dri-FIT. Los leggings de talle alto te harán sentir segura y no se te caerán ni en las posturas invertidas. Elige un sujetador deportivo de sujeción alta o ligera dependiendo de la intensidad de la clase.
2.Levantamiento de pesas
Cuando tu entrenamiento es de levantamiento de pesas, es crucial que la ropa te permita moverte con total libertad, y la ropa ligera con diseño transpirable es perfecta para ello. Además, como seguramente acabes sudando, lo mejor es que los tejidos de la ropa que elijas capilaricen el sudor, ya que esto permite mantener la frescura.
Para empezar, elige una camiseta de tirantes o una camiseta de entrenamiento Dri-FIT y unos leggings que capilaricen el sudor, como los pantalones de entrenamiento Nike Bliss Lux, que también capilarizan el sudor y tienen un tejido ligero y elástico.
También es ideal buscar unas zapatillas planas que, además, sean duraderas, ya que te ayudarán a proyectar mejor la fuerza mientras levantas el peso y harán que tengas una conexión más estable con el suelo para mantener el equilibrio. Las zapatillas Nike Metcon son perfectas para el levantamiento de pesas, ya que tienen un talón amplio y plano para aportarte estabilidad y tracción cuando más lo necesitas.
Para completar el look, apuesta por una sudadera con o sin capucha Nike Sportswear Essentials para presumir de estilo a la hora de ir al gimnasio o empezar la rutina de calentamiento.
3.Running
Para salir a correr por asfalto, por una pista o por un camino, necesitas ropa cómoda y que te aporte calidez o frescura, según el tiempo que haga. Antes de elegir un conjunto de running, presta atención al tiempo que hará y al terreno en el cual piensas correr. También sería bueno que te prepares para los cambios de tiempo inesperados.
En el caso de los runners, generalmente, las mejores prendas suelen ser las que se adaptan al cuerpo de forma natural para reducir la resistencia al viento y favorecer la mecánica de la zancada.
Si hace frío, añade más capas. Ponte una capa base y mallas o leggings de entrenamiento y no dudes en abrigarte más si es necesario. Si hace calor, la clave es el minimalismo: ponte ropa transpirable y que mantenga una buena ventilación, como pantalones cortos y sujetador deportivo Dri-FIT. Estas prendas favorecen el flujo de aire y hacen que el sudor se evapore rápidamente.
También es posible que necesites buscar las zapatillas adecuadas a tu tipo de running. Por ejemplo, si tienes pensado hacer una sesión de trail running, busca unas zapatillas como las Nike GORE-TEX, que ofrecen estabilidad y tracción en superficies desiguales. Si por el contrario tienes pensado correr en el asfalto o en una pista, las Nike React o las Flyknit son tus zapatillas.
4.Entrenamientos de intervalos de alta intensidad (HIIT)
Saltar, botar, hacer esprints y los cambios de dirección son ejercicios típicos de las sesiones de HIIT. Para poder superar tu próximo entrenamiento HIIT, busca unos leggings que se adapten a ti y unas zapatillas que tengan una buena tracción.
Escoge prendas que capilaricen el sudor y te resulten cómodas en todo momento, como la ropa de entrenamiento Dri-FIT, ya que las sesiones de HIIT pueden resultar muy intensas y pueden hacerte sudar bastante. Esta tecnología te ayudará a mantener la transpirabilidad incluso en los entrenamientos más duros.
También debes buscar un sujetador deportivo para actividades de alto impacto para moverte cómodamente y con seguridad. Y, por último, prueba las Nike Metcon para cross-training si buscas unas zapatillas ideales para entrenamientos HIIT. Este modelo se ha diseñado especialmente para hacer movimientos de alta intensidad y para entrenamientos de fuerza.
Cómo crear un bonito conjunto de entrenamiento
Tanto si tienes que salir a hacer recados después de entrenar o como si solo buscas un poco de inspiración para correr un poco más en tus sesiones, lucir un bonito conjunto puede ser clave. No te pierdas los siguientes consejos para crear tu nuevo look.
1.Esquema de colores
Vístete según te sientas y lleva colores que reflejen tu actitud. Tal vez un conjunto totalmente en negro te ayude a centrarte, o quizás lucir colores brillantes te aporte esa dosis de motivación que buscabas. La parte buena es que Nike tiene prendas en una gran gama de colores que se adapta a tus preferencias.
2.Ajuste y diseño
Llevar ropa que se adapte bien te permitirá disfrutar de más comodidad. Para ello, asegúrate de buscar la ropa y las zapatillas en las tallas adecuadas. La ropa de entrenamiento Nike incluye tallas que van desde la XXS hasta la 2XL.
3.Conjunto por capas
Combinar varias prendas, además de permitirte crear un conjunto de entrenamiento bonito e ideal, puede ser una buena opción para entrenar al aire libre. Las opciones finas y transpirables de Nike son fáciles de combinar y de quitar, hagas lo que hagas. Comienza el conjunto con una capa base, como un sujetador deportivo y unos leggings o un pantalón corto y, a continuación, añade una camiseta de tirantes o de manga corta y remata el look con una sudadera con o sin capucha.