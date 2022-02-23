4 looks de entrenamiento ideales para mujer

Para salir a correr por asfalto, por una pista o por un camino, necesitas ropa cómoda y que te aporte calidez o frescura, según el tiempo que haga. Antes de elegir un conjunto de running, presta atención al tiempo que hará y al terreno en el cual piensas correr. También sería bueno que te prepares para los cambios de tiempo inesperados.

En el caso de los runners, generalmente, las mejores prendas suelen ser las que se adaptan al cuerpo de forma natural para reducir la resistencia al viento y favorecer la mecánica de la zancada.

Si hace frío, añade más capas. Ponte una capa base y mallas o leggings de entrenamiento y no dudes en abrigarte más si es necesario. Si hace calor, la clave es el minimalismo: ponte ropa transpirable y que mantenga una buena ventilación, como pantalones cortos y sujetador deportivo Dri-FIT. Estas prendas favorecen el flujo de aire y hacen que el sudor se evapore rápidamente.

También es posible que necesites buscar las zapatillas adecuadas a tu tipo de running. Por ejemplo, si tienes pensado hacer una sesión de trail running, busca unas zapatillas como las Nike GORE-TEX, que ofrecen estabilidad y tracción en superficies desiguales. Si por el contrario tienes pensado correr en el asfalto o en una pista, las Nike React o las Flyknit son tus zapatillas.