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Camisetas y tops de danza

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Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de manga larga Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de manga larga Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Camiseta de manga corta Dri-FIT versátil con protección UV - Hombre
Materiales reciclados
Nike Hyverse
Camiseta de manga corta Dri-FIT versátil con protección UV - Hombre
39,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Camiseta - Mujer
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Camiseta - Mujer
29,99 €
Nike Primary
Nike Primary Camiseta Dri-FIT versátil de manga corta - Hombre
Nike Primary
Camiseta Dri-FIT versátil de manga corta - Hombre
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de manga larga Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de manga larga Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Camiseta - Mujer
Nike Sportswear Essential
Camiseta - Mujer
34,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Camiseta - Niña
Nike Sportswear Essential
Camiseta - Niña
22,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta corta - Niña
Nike Sportswear
Camiseta corta - Niña
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de malla para bailar - Niña
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Camiseta de malla para bailar - Niña
34,99 €

Camisetas de danza: diseñadas para darte la máxima libertad

Cuando empiece a sonar la música, nuestros tops de danza te ayudarán a mantenerte en movimiento. Están confeccionados con tejidos ligeros y transpirables para ofrecerte una comodidad total mientras buscas tu propio ritmo. La tecnología inteligente Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel para que se evapore más rápido y mantengas la frescura durante más tiempo. Además, la gran elasticidad del material te permite girar, inclinarte y estirarte para ejecutar correctamente cada paso. Los modelos de algodón aportan suavidad, mientras que las opciones más ligeras apenas se notan.


Si buscas una gran transpirabilidad, elige un crop top o una camiseta de baile de manga corta. También puedes optar por un modelo con aberturas laterales en el dobladillo o cortes en la parte delantera para aumentar la ventilación. Los días más fríos, elige tops de baile de manga larga, que son ideales para proteger los músculos. En Nike, cuidamos siempre los detalles, por lo que contamos con diseños con orificios para los pulgares. Así, las mangas se mantienen en su sitio y puedes concentrarte durante la rutina. Además, las costuras inteligentes y suaves previenen las irritaciones por rozaduras para que te centres en darlo todo bailando.


Cada persona aficionada al baile tiene un estilo diferente. En Nike, puedes encontrar la equipación más adecuada para ti. Los diseños holgados crean un look informal, perfecto para la danza urbana. Las prendas ajustadas realzan el porte y la elegancia de los movimientos, por lo que son ideales para ballet y claqué. Contamos con tallas y ajustes para todas las edades porque nunca es pronto para empezar a bailar. Busca piezas adornadas con el icónico Swoosh, nuestro inconfundible sello de calidad. Con la amplia variedad de tonos y estampados, podrás conseguir un top de danza Nike que combine casi con cualquier prenda para ensayar.