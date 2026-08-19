Pantalones cortos de danza: hechos para moverte libremente
Muévete con total libertad gracias a nuestros pantalones cortos de danza flexibles. Ya sea para bailar break dance, ballet o jazz, en nuestra colección encontrarás el modelo ideal para ti. Te ofrecemos shorts de baile ultracómodos y elásticos, diseñados para ajustarse a las piernas y evitar roces, pantalones cortos para bailar con tecnología Dri-FIT para capilarizar el sudor o piezas confeccionadas con tejidos InfinaSoft, un material que no solo resulta ligero, resistente y supersuave al tacto, sino que también es perfecto para las sentadillas.
¿Quieres reflejar tu personalidad en la pista de baile? Escoge shorts de baile en clásico negro o tonos neutros que combinan con todo, o destaca con un toque de color. Nuestros pantalones cortos tipo cargo de ajuste holgado son ideales para practicar hip-hop, y cuentan con numerosos bolsillos para guardar los objetos esenciales. Las mallas de ciclista para bailar marcan la silueta mientras dominas cada paso de la rutina, mientras que los shorts en tejido French Terry aportan calidez y permiten un mayor flujo de aire. Elige modelos con cintura elástica y cordón ajustable para que los shorts de danza se mantengan en su sitio, aunque la coreografía sea muy intensa. Para disfrutar de mayor confort durante el calentamiento y el enfriamiento, busca pantalones cortos de hip-hop, dotados de un cálido forro de tejido Fleece.
Siéntete como un profesional con los pantalones cortos de danza para hombre y para mujer. Las aberturas laterales altas proporcionan la máxima flexibilidad para que te puedas doblar y estirar con facilidad. Además, puedes hacer una elección respetuosa con el medioambiente, ya que, como parte de la campaña Move to Zero de Nike, nuestras prendas están confeccionadas en materiales reciclados. Estamos trabajando para lograr el objetivo de residuos y cero emisiones de carbono: colabora con nosotros escogiendo la etiqueta de materiales sostenibles.