Pantalones y joggers de danza: perfecciona tu rutina con total comodidad
Borda cada paso de la coreografía con los pantalones de danza Nike. Nuestra colección está concebida para ayudarte a completar una rutina perfecta, tanto en ensayos en el estudio como en las pruebas en el escenario. Poder moverse libremente es fundamental para brillar durante las actuaciones. Por eso, hemos diseñado cada pantalón y jogger para ofrecer un óptimo confort. Escoge pantalones de chándal holgados que garantizan libertad de movimiento: los modelos con siluetas amplias y un ajuste holgado en las piernas te dan más espacio para girar, flexionar las rodillas o saltar. Para disfrutar de mayor comodidad, escoge las opciones dotadas de cintura elástica y cordones interiores. Además, nuestros joggers oversize de baile se pueden llevar por encima de leggings, mallas o pantalones cortos para retener el calor en las piernas.
¿Vas a bailar en plena calle a bajas temperaturas? Elige los pantalones de hip-hop fabricados con tejido fleece semicepillado de peso medio. Este material, suave por fuera y mullido por dentro, es perfecto para ir cómoda de casa al estudio de danza. Gracias a su forma holgada, añaden un toque urbano a tu look. Lleva los pantalones de hip-hop Nike con una sudadera con capucha u opta por un par con bajos elásticos para lucir tus zapatillas con el icónico Swoosh estampado.
Dos de los momentos más importantes en la rutina de baile son el calentamiento y el enfriamiento. Nuestra colección de pantalones de danza cuenta con tejidos innovadores, diseñados para ayudarte a estirar y relajar los músculos con comodidad durante ambos. Los pantalones para bailar en poliéster ligero ofrecen transpirabilidad, mientras que la tecnología Dri-FIT capilariza el sudor para mantener la frescura. Escoge joggers de baile con bolsillos para llevar los objetos básicos cuando vayas al estudio de danza, o los diseños tipo cargo con múltiples bolsillos para completar un look de inspiración urbana.