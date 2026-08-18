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Pantalones y joggers de danza

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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Sportswear Classic
Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
64,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Jordan Sport
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
39,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Jogger Dri-FIT - Niña
Nike Pro Fleece
Jogger Dri-FIT - Niña
44,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
Superventas
Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Niña
37,99 €
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Pantalón corto Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro Leak Protection: Period
Pantalón corto Dri-FIT - Niña
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto Dri-FIT (Talla grande) - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto Dri-FIT (Talla grande) - Niña
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto - Niña
27,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings (Talla grande) - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro Dri-FIT
Leggings (Talla grande) - Niña
37,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón de tejido Fleece - Niña
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón de tejido Fleece - Niña
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón de tejido Woven - Niña
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón de tejido Woven - Niña
59,99 €

Pantalones y joggers de danza: perfecciona tu rutina con total comodidad

Borda cada paso de la coreografía con los pantalones de danza Nike. Nuestra colección está concebida para ayudarte a completar una rutina perfecta, tanto en ensayos en el estudio como en las pruebas en el escenario. Poder moverse libremente es fundamental para brillar durante las actuaciones. Por eso, hemos diseñado cada pantalón y jogger para ofrecer un óptimo confort. Escoge pantalones de chándal holgados que garantizan libertad de movimiento: los modelos con siluetas amplias y un ajuste holgado en las piernas te dan más espacio para girar, flexionar las rodillas o saltar. Para disfrutar de mayor comodidad, escoge las opciones dotadas de cintura elástica y cordones interiores. Además, nuestros joggers oversize de baile se pueden llevar por encima de leggings, mallas o pantalones cortos para retener el calor en las piernas.


¿Vas a bailar en plena calle a bajas temperaturas? Elige los pantalones de hip-hop fabricados con tejido fleece semicepillado de peso medio. Este material, suave por fuera y mullido por dentro, es perfecto para ir cómoda de casa al estudio de danza. Gracias a su forma holgada, añaden un toque urbano a tu look. Lleva los pantalones de hip-hop Nike con una sudadera con capucha u opta por un par con bajos elásticos para lucir tus zapatillas con el icónico Swoosh estampado.


Dos de los momentos más importantes en la rutina de baile son el calentamiento y el enfriamiento. Nuestra colección de pantalones de danza cuenta con tejidos innovadores, diseñados para ayudarte a estirar y relajar los músculos con comodidad durante ambos. Los pantalones para bailar en poliéster ligero ofrecen transpirabilidad, mientras que la tecnología Dri-FIT capilariza el sudor para mantener la frescura. Escoge joggers de baile con bolsillos para llevar los objetos básicos cuando vayas al estudio de danza, o los diseños tipo cargo con múltiples bolsillos para completar un look de inspiración urbana.