Leggings del Black Friday 2025 de Nike

Mallas y leggings
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
50 % de descuento
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
50 % de descuento
Nike Sportswear Classic Mallas cortas de ciclismo de 13 cm y talle alto - Mujer
Mallas cortas de ciclismo de 13 cm y talle alto - Mujer
40 % de descuento
Nike Pro Sculpt Mallas cortas Dri-FIT de talle alto de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Mallas cortas Dri-FIT de talle alto de 13 cm - Mujer
50 % de descuento
Nike Fast Leggings de running de talle medio - Mujer
Leggings de running de talle medio - Mujer
40 % de descuento
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
Materiales reciclados
Leggings - Niña
24 % de descuento
Nike Pro Warm Mallas - Hombre
Materiales reciclados
Mallas - Hombre
40 % de descuento
Nike One Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
Materiales reciclados
Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
50 % de descuento
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto con estampado floral y sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Leggings de 7/8 de talle alto con estampado floral y sin costuras delanteras - Mujer
50 % de descuento
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
35 % de descuento
Nike Form Pantalón corto - Mujer
Materiales reciclados
Pantalón corto - Mujer
25 % de descuento
Jordan Sport Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
34 % de descuento
Nike Pro Leggings de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Leggings de talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike Phenom Mallas de running Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Mallas de running Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike Go Mallas cortas de 20 cm de talle alto con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
Mallas cortas de 20 cm de talle alto con bolsillos - Mujer
50 % de descuento
Nike One Leggings de 7/8 talle medio con paneles de malla - Mujer
Lo último
Leggings de 7/8 talle medio con paneles de malla - Mujer
20 % de descuento
Nike Trail Pantalón corto de running tipo malla con talle alto Dri-FIT de 10 cm - Mujer
Materiales reciclados
Pantalón corto de running tipo malla con talle alto Dri-FIT de 10 cm - Mujer
50 % de descuento
Nike Swift Leggings de running de 7/8 con estampado y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Leggings de running de 7/8 con estampado y talle alto - Mujer
40 % de descuento
Nike Universa Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
50 % de descuento
Nike One Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
34 % de descuento
Nike Sportswear Classic Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
25 % de descuento
Jordan Sport Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
50 % de descuento
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
34 % de descuento

Leggings Nike con descuento Black Friday 2025: persigue tus objetivos

Lleva tus entrenamientos al siguiente nivel con nuestra selección de leggings del Black Friday de Nike. Da igual si buscas diseños de largo completo, 7/8 o mallas cortas: todos están hechos para moverse contigo. Nuestros materiales han superado la prueba de sentadillas y te ofrecen la protección que necesitas para entrenar con confianza. Los tejidos compresivos de densidad media proporcionan sujeción en zonas clave. Para los días tranquilos y los ejercicios de bajo impacto, disfruta de la máxima comodidad con modelos en materiales ultrasuaves que se adaptan al cuerpo como una segunda piel.

Las ofertas de leggings Nike para el Black Friday incluyen modelos de gran calidad que mejoran tus entrenamientos. Busca un par de sujeción ligera en tejido elástico, con un acabado que no se transparenta y dura lavado tras lavado. Descubre la increíble comodidad de nuestros diseños de densidad y sujeción medias, que se adaptan a la silueta y permiten moverse con libertad. ¿Buscas opciones compresivas que ofrezcan sujeción a los músculos? Elige un modelo de talle alto para una protección total, incluso cuando haces sentadillas. Si prefieres un ajuste natural y cómodo, decántate por los de talle medio.

Los leggings del Black Friday de Nike se adaptan a tu entrenamiento, tanto si practicas en la pista como en la barra. ¿Te gusta esforzarte al máximo? Elige modelos con nuestra tecnología Dri-FIT, con capilarización del sudor. Aleja la humedad de la piel para que se evapore rápidamente, ayudándote a mantener la frescura y la comodidad. Si necesitas guardar el teléfono, las llaves o los auriculares, nuestros diseños con bolsillos laterales son perfectos. También encontrarás modelos con un bolsillo adicional cosido en la cintura.

Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige leggings del Black Friday de Nike con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.