Ofertas del Nike Black Friday 2025 en bolsos y mochilas: tus básicos de deporte en un mismo sitio
¿Quieres optimizar tu nivel de organización? Ya sea para ir al trabajo o para entrenar en el gimnasio, en nuestra gama de mochilas y bolsos en oferta por el Black Friday encontrarás todo lo que necesitas. Elige modelos espaciosos con múltiples bolsillos o bolsos delgados para llevar tus cosas. Descubre diseños en materiales tan ligeros como resistentes que no añaden peso y te acompañarán en todos los retos que te propongas. Gracias a la amplia gama de tonalidades, encontrarás fácilmente el estilo que mejor se adapte a tu gusto. Dales un toque de color a tus conjuntos de diario o escoge tonos neutros que combinan con cualquier prenda. Busca el icónico Swoosh de Nike en toda la colección para añadir un toque de calidad a tu look.
Si vas a yoga después del trabajo, descubre las ofertas del Black Friday en mochilas con fundas incorporadas para dispositivos y bolsillos con cremallera para guardar los objetos de valor de forma segura. Las opciones con compartimentos con paneles ventilados permiten airear la ropa del gimnasio, mientras que las mochilas con revestimiento resistente al agua te ayudan a mantener todas tus cosas secas cuando llueve. Para disfrutar de una gran comodidad, explora los modelos con correas acolchadas que amortiguan la sujeción en los hombros y distribuyen el peso de manera uniforme. Además, las alternativas con asa superior son muy prácticas cuando tienes prisa.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, elige las mochilas de nuestra colección Black Friday que lleven la etiqueta de materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.