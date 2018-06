Marvin el marcià vol destruir la Terra

una altra vegada i, amb el llançament de les Super.Fly 4,

pot ser que finalment hagi trobat la seva arma secreta.

Després de saber que les Super.Fly 4

incorporen la tecnologia FlightSpeed per a un enlairament explosiu,

en Marvin creu que té prou poder per

destruir móns sencers. Però la seva aventura per aconseguir les

Super.Fly 4 no serà fàcil, perquè primer

ha de superar en Blake Griffin per aconseguir el

poder per destruir el planeta Terra.



Primer, vol trobar en Blake Griffin i

desafiar-lo al concurs

d'esmaixades definitiu: qui guanyi es queda la Terra. Una vegada

aconsegueixi les sabatilles, en Marvin vol utilitzar la seva tecnologia

FlightSpeed per desintegrar el planeta.

Segueix l'aventura de Marvin per dominar la galàxia

a mesura que viatja pel món

cercant el poder destructiu que inclouen

les Super.Fly 4.