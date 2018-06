LA FORÇA DELS PEUS DESCALÇOS El 2001, en un viatge a la Universitat de Stanford, un grup de persones en què hi havia Tobie

Hatfield (dissenyador de Nike i germà de Tinker) va veure com l'equip de l'entrenador Vin Lananna

s'entrenava descalç sobre la gespa del camp de golf de la universitat. Lananna va compartir amb el

grup la seva creença que entrenar-se descalç enfortia els peus dels corredors i, per tant, en millorava

el rendiment. Aquesta intuïció va ser la llavor de les Nike Free.