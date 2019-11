Com pots córrer amb el teu gos

Investiga abans de la carrera

A tots els gossos no els agrada córrer

Les races de musell curt, com els carlins i els bòxers, no estan preparades per córrer, ni tampoc les races de cames curtes com els corgis. I a altres gossos simplement no els interessa. "Has de conèixer el teu gos i entendre les seves limitacions físiques", diu el Coach. Obtén més informació sobre si la raça del teu gos és adequada per a l'exercici extenuant a l'American Kennel Club.

La seguretat és el més important

Entrena el teu gos perquè corri al teu costat, de manera que no ensopeguis amb la corretja, idealment fora del camí perquè hi hagi certa distància entre ell i la resta de corredors. Sempre has de parar atenció a la superfície en la qual corres, per exemple, en un dia calorós, l'asfalt pot cremar les potes del teu gosset.