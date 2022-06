Bra By Trina: carta al meu jo del passat

Em sap greu dir-t'ho així, però mai seràs una dona rossa, prima i d'ulls blaus. Però la teva complexió, el cabell arrissat, les corbes i la cultura seran tota una influència per a la societat. Per tant, com més aviat t'acceptis a tu mateixa, més fàcil serà el camí. Fes-me cas.

Ets única i adonar-te d'això és el primer pas cap a la bellesa real!

Ah, i fes-me un favor. No t'oblidis mai de com t'apassiona l'esport. El running, el bàdminton, el futbol, la natació i, especialment, la dansa. A mesura que et facis gran, la societat et voldrà fer sentir com si el fitnes fos un càstig per al cos. Amb el temps, recordaràs que mantenir-te activa t'aporta moltíssima alegria i et fa sentir increïble. Però, recorda, una talla o una copa de sostenidors no et defineixen en absolut ni determinen el que vals.

Deixa de jutjar el teu cos i comença a estar-ne agraïda. Sí, el pit et creix contínuament. No passa res. Fes cas a la mama, que et diu que has de portar els sostenidors de la manera correcta, ajustant-te bé els tirants per portar la subjecció que et cal.

Utilitza sostenidors esportius per sentir aquesta subjecció quan estiguis fent les teves activitats. No cal que portis models molt enconxats. El coixinet no t'aportarà més subjecció, així que pots treure'l. De veritat!

Els pits no et faran la mateixa mida, no t'espantis. El pit creix de manera desigual. Pensa que no són germans bessons, són cosins. Fins i tot poden ser cosins llunyans.