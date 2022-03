Imprescindibles per a un triatló: les 10 peces d'equipament que cal tenir per donar-ho tot a la propera cursa

Aquesta és la bossa que deixaràs al punt de control. Per tant, hi hauràs de ficar l'equipament, així com les coses que necessitaràs després de la cursa. Pots portar un parell addicional de mitjons, protector solar, una bossa de gel instantània, unes sabatilles o unes sandàlies de recanvi o bàlsam labial. També pots afegir-hi un recanvi per a totes les coses que faràs servir durant la cursa, per si de cas. Alguns objectes clau són una gorra i unes ulleres de natació, un altre parell d'ulleres de sol o un banyador addicional.

I el més important de tot: practica amb les coses que hagis preparat, segons ens suggereix Miller. L'expert afirma que sempre sorgeixen sorpreses el dia de la cursa, com que hi hagi més atletes nedant al teu voltant dels que havies previst o un petit problema amb la bicicleta que et costi un parell de minuts més de resoldre. Com més situacions diferents et preparis per superar, sobretot per a les transicions entre proves, més recursos tindràs quan arribis a la línia de sortida.

Text escrit per Elizabeth Millard