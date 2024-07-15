Nike llança les sabatilles de competició per a trail Ultrafly
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Les noves sabatilles de trail running Nike presenten una placa de carboni a la sola i són ràpides, elegants i adherents.
Publicació del contingut original: 7 de juliol del 2023
Què has de saber:
- Les Ultrafly són les primeres sabatilles de Nike Trail que presenten una placa de carboni Flyplate a la sola, situada entre l'escuma ZoomX i una entresola recoberta de teixit.
- Les Nike Ultrafly s'han dissenyat en col·laboració amb Vibram, una empresa de calçat coneguda per les seves soles de goma supereficients. Les sabatilles inclouen la sola exterior àgil i lleugera pròpia de Vibram, a més de tacs amb tecnologia incorporada sota els peus per augmentar la tracció.
Després de més de dos anys de desenvolupament i proves rigoroses amb atletes d'elit de Nike Trail, els dissenyadors de Nike Running han creat les Nike Ultrafly, les primeres sabatilles per a la natura de la marca que presenten una placa de carboni a la sola. Les Ultrafly estan pensades específicament per a les necessitats dels trail runners que volen córrer per camins a un bon ritme.
L'any 2021, els dissenyadors de calçat de Nike Running es van proposar crear unes sabatilles de competició per a la natura. La idea era aplicar els coneixements obtinguts amb les innovacions de les sabatilles per a carretera i adaptar-les a les característiques úniques del running en terrenys naturals. L'atleta de Nike Trail Tyler Green va ser el que va fer la prova pilot original. Es va entrenar amb les sabatilles durant més de 1.500 km i va fer la cursa Western States Endurance Run dels EUA de més de 150 km. Va quedar entre els cinc primers classificats en tres curses consecutives.
"He posat les sabatilles a prova en terrenys rocosos, escalades difícils, desnivells pronunciats i entrenaments intensos. He procurat que es mullessin molt i les he fet servir en terrenys especialment rocosos, escalades difícils i desnivells pronunciats per veure si eren prou resistents. Enviava missatges de veu a l'equip de disseny en què els explicava la meva opinió i les possibles millores de les sabatilles. És fantàstic veure com la meva perspectiva ha influït directament en la creació d'un producte que ajudarà tots els runners a assolir els seus objectius a la natura".
Tyler Green, atleta de Nike Trail
Nike i Vibram han unit forces per dissenyar la nova sola exclusiva de les Ultrafly, amb l'objectiu d'oferir una adherència excepcional en terrenys durs. La sola exterior de les Ultrafly inclou la tecnologia Litebase de Vibram, que ofereix lleugeresa i agilitat gràcies a la innovació Vibram Traction Lug i al material compost Vibram MegaGrip per a una tracció òptima.
"Durant els últims dos anys he recorregut gairebé 1.000 km amb les Ultrafly en entrenaments i curses, entre les quals cal comptar les quatre curses de més de 150 km que he fet. Me les poso de manera estratègica per fer entrenaments importants, per assajar curses i per a les curses de debò. Les he fet servir en superfícies planes i llises, en terrenys més irregulars i també en escalades i descensos pronunciats. Són lleugeres i reactives, però ofereixen una bona tracció i permeten recórrer terrenys naturals i irregulars".
Brittany Peterson, atleta de Nike Trail
Les Ultrafly són les primeres sabatilles de Nike Trail que presenten una placa de carboni Flyplate entre l'escuma ZoomX de la sola, a més d'una entresola (és a dir, allà on s'uneixen la part superior i la sola exterior) recoberta de teixit. La forma de balancí sota el peu, que va del taló a la puntera, afavoreix una transició fluida en cada pas, i la part superior Vaporweave ofereix lleugeresa i comoditat durant quilòmetres i quilòmetres a la natura.
Les Nike Ultrafly es llançaran en quantitats limitades a Europa el 27 de juliol. A partir de l'agost estaran disponibles per a tots els runners a nike.com i en algunes botigues especialitzades.
Característiques tècniques de les Nike Ultrafly:
- Pes: talla 39 de dona: 249 g; talla 44 d'home: 300 g
- Drop: 8,5 mm
- Alçària: (talla 44 d'home i de dona) avantpeu: 30 mm; taló: 38,5 mm
- Alçària dels tacs: 3,5 mm
- Preu: 250 $
Preguntes freqüents
Quin preu tenen les sabatilles de trail Nike Ultrafly?
Les sabatilles Nike Ultrafly costen 250 $.
Quan es llançaran les sabatilles de trail Nike Ultrafly?
Les Nike Ultrafly es llançaran en quantitats limitades a Europa el 27 de juliol. A partir de l'agost estaran disponibles per a tots els runners a nike.com i en algunes botigues especialitzades.