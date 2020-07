Regula el teu rellotge biològic per dormir millor i despertar-te amb més energia

"Tenir un rellotge biològic significativament més curt que la resta vol dir que l'alliberament de melatonina, una substància que indica al cos l'hora de dormir, assoleix el seu punt àlgid molt aviat, i això produeix fatiga molt abans del normal", explica Partch. "Per això et despertes abans que sigui de dia".



No has de deixar que el teu cicle, sigui curt o llarg, controli la teva rutina. "El teu estil de vida, en concret quan t'entrenes i quan menges, es pot modificar per canviar de fase, o la configuració, del teu rellotge biològic i controlar quan s'assoleix el nivell màxim en funció del teu objectiu", explica la doctora Karyn Esser, directora associada de programa a l'Institut de Miologia de la Universitat de Florida i investigadora principal de la relació entre els ritmes circadians i la musculatura esquelètica.



La relació entre els rellotges biològics i l'exercici encara s'està investigant, però si et sents cansat, diguem-ne, sobre les vuit de la tarda, probablement entrenar a la tarda serà més beneficiós per tu. El motiu és que l'exercici pot canviar els teus rellotges biològics i retardar l'inici de la melatonina, explica Esser. Si et costa molt anar a dormir abans de les dotze de la nit, entrenar al matí (preferiblement a l'aire lliure) equilibrarà els teus cicles circadians, i l'inici de la son començarà abans durant el dia. "Un aspecte positiu és que els rellotges dels teus músculs responen de seguida a l'exercici i s'ajusten a la teva rutina d'entrenament. S'adapten a qualsevol canvi d'horari que facis", comenta. "A mesura que els músculs es vagin adaptant, rendiran millor, per la qual cosa a la llarga veuràs uns resultats similars o fins i tot una millora".



Independentment del nostre rellotge biològic, també ens agrada esmorzar, dinar i sopar en un interval de 10 hores que coincideix amb les hores de sol, afegeix Partch. Estar en contacte amb la llum natural en despertar-nos i limitar l'ús de les llums blaves de les pantalles (telèfon mòbil, televisió o ordinador) després de la posta de sol també ajuda molt a minimitzar la disrupció de la melatonina.



"Ens queda molt per aprendre, però és fascinant prendre consciència de com pràcticament tot el nostre cos està controlat pel rellotge biològic", comenta Partch. Com més coneguis el teu rellotge, més control tindràs per decidir quan et despertes, quan menges, quan t'entrenes i quan dorms per poder utilitzar el teu temps com vulguis.