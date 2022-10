No paris mai de moure't: genealogia de la velocitat

Com molts dels nostres productes, el disseny de les Mercurial es va basar en els comentaris d'atletes. A la dècada dels 90, vam acordar el patrocini de les seleccions de futbol italiana i brasilera. Com que col·laboràvem amb els millors jugadors del món, sabíem que havíem de desenvolupar calçat que els seguís el ritme. I tot va començar amb R9. Vam començar a crear unes botes dissenyades específicament per a l'estrella emergent de Brasil d'aleshores, qui tenia el sobrenom encertat d'"O Fenômeno".

Nike Football va col·laborar amb Advanced Product Engineering (un precursor de la Innovation Kitchen de Nike) per recollir els comentaris dels equips d'elit sub-17 per al projecte. El resultat va ser unes botes acolorides dissenyades per a la velocitat que oferien una sensació lleugera i tacs d'acer inoxidable. Les Mercurial van ser el primer model de perfil alt amb pell sintètica. Fent servir aquest material, vam poder ampliar les opcions de color de les botes alhora que vam mantenir la velocitat, la flexibilitat i la lleugeresa del disseny.

Les Mercurial van redefinir l'estètica, la sensació i el moviment que s'esperaven d'unes botes de futbol. Fent la vista enrere, reflexionem sobre el llegat de les Mercurial i com encaixa en el futur del disseny dels nostres productes. Igual que R9, avancem cap a nous horitzons amb velocitat i determinació, demanant directament als atletes la seva opinió sobre els productes per impulsar el rendiment a un nivell superior.