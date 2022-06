Quant sodi he de prendre al dia?

Als EUA, una persona consumeix de mitjana uns 3.400 mg de sodi al dia. Segons l'organisme oficial d'alimentació i fàrmacs dels EUA, més del 70 % del sodi prové de menjar aliments envasats i preparats, i no de la sal que afegim quan cuinem o mengem.

Així que, encara que evitis posar sal als aliments, probablement no serà suficient per reduir el consum de sodi diari a uns nivells recomanats. En lloc d'això, aprèn a llegir les etiquetes dels envasos per trobar el sodi amagat en els aliments.

El sodi a les etiquetes dels aliments

L'etiqueta d'informació nutricional et pot ajudar a l'hora d'eliminar l'excés de sodi. L'etiqueta indica la quantitat de sodi que hi ha en una ració individual de l'aliment i el percentatge diari.

El valor diari o VD és la quantitat que el Departament d'Agricultura dels EUA recomana a l'hora de consumir un nutrient. El VD del sodi és de 2.300 mil·ligrams. Per tant, si un aliment conté 575 mil·ligrams de sodi, proporciona el 25 % del VD de sodi si només en menges una ració.

Tingues en compte que la quantitat de sodi indicada a l'etiqueta nutricional inclou tota mena de sodi, no només sal. La sal que tenim a les nostres cuines és una combinació de sodi i clorur. Altres additius alimentaris com el glutamat de monosodi (GMS), el bicarbonat de sodi (que fem servir per cuinar), el nitrit de sodi i el benzoat de sodi també contenen sodi. La presència d'algun d'aquests ingredients en un aliment es tindrà en compte a l'hora de calcular el total de sodi que indica l'etiqueta d'informació nutricional.

Aliments alts en sodi

Molts menjars preparats i llestos per consumir són alts en sodi. I no només es tracta d'aliments que es consideren salats. El sodi s'utilitza per donar sabor al menjar, però també per retenir la humitat dels aliments perquè es conservin. Per tant, pots trobar sodi en menjars dolços, com ara productes de pastisseria o cereals.

Alguns dels aliments alts en sodi són:

Hamburgueses

Burritos

Plats fets d'ou

Embotits

Pizzes

Plats de pasta preparats

Snacks preparats, com ara les patates fregides de bossa, galetes salades o crispetes.

Carn de pollastre

Sopes

Tacos

Aliments baixos en sodi

Els aliments en la seva versió natural, com ara la fruita i les verdures senceres, el gra sense processar, etc.), solen tenir menys sodi que les seves versions preparades. Per exemple, el blat de moro a la panotxa conté sodi de forma natural, però és més probable que contingui menys sodi que el blat de moro en llauna. Per tant, optar pels aliments naturals et pot ajudar a reduir la sal.

Pel que fa als menjars envasats i preparats, pots mirar les etiquetes per determinar quins són baixos en sodi. Però les paraules que fan servir poden ser confuses. Per ajudar-te amb aquests termes, l'organisme oficial d'alimentació i fàrmacs dels EUA proporciona les descripcions següents regulades pel govern americà

Sense sal o sense sodi: conté com a màxim 5 mg de sodi per ració

Molt baix en sodi: conté com a màxim 35 mg de sodi per ració

Baix en sodi: conté com a màxim 140 mg de sodi per ració

Reduït en sodi: conté almenys un 25 % menys de sodi que el producte normal

Amb poc sodi o poca sal: conté almenys un 50 % menys de sodi que el producte normal