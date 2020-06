Quanta aigua necessiten els corredors?

Consells per portar l'H2O

No és bona idea dependre de les fonts d'aigua públiques per mantenir una bona hidratació i, en alguns casos, és impossible. Portar una ampolla d'aigua a la mà durant la carrera tampoc sembla la millor opció. A continuació tens algunes alternatives: ampolles de mà que es poden col·locar a un suport amb una canyellera, cinturons per a ampolles per portar-les als malucs, armilles amb butxaques per transportar-les al pit o dipòsits a l'esquena amb palleta.



Pensa que, encara que l'equipament sigui ergonòmic, el fet de portar-lo pot afectar el teu rendiment, comenta Jason Fitzgerald, entrenador certificat per USA Track & Field, entrenador en cap de Strength Running i presentador del podcast Strength Running. "Un dipòsit ple a l'esquena pot fer que t'inclinis massa cap endavant i portar una ampolla d'aigua a un maluc o una mà pot provocar que t'inclinis lleugerament cap a un costat".



Tot i que no són conseqüències greus i realment solucionen el problema més important (la deshidratació), aquestes petites descompensacions se sumen a llarg termini. Per provar d'igualar la càrrega, canvia't l'ampolla de mà, o de costat si la portes a un cinturó. Si portes diverses ampolles, ves canviant d'ampolla quan facis glops per buidar-les alhora. Pel que fa als dipòsits, només els has d'omplir amb l'aigua que necessites per a l'entrenament. No cal que els omplis del tot.