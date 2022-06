Els 13 millors exercicis de cos sencer per fer sense equipament, segons els experts

Molta gent pensa que l'única manera d'entrenar la força és aixecar molt de pes. El que és cert és que hi ha molts exercicis de cos sencer que pots fer sense equipament que t'ajudaran a millorar la força, l'equilibri i la mobilitat.

"Qualsevol persona, independentment del seu nivell de condició física, pot aprofitar els beneficis d'un programa d'exercicis o entrenament només amb pes corporal, així com els reptes que planteja", afirma Christine Torde, entrenadora personal certificada per l'NASM i entrenadora a Body Space Fitness, Nova York. Els exercicis amb pes corporal són ideals per a principiants i també esportistes amb experiència que volen provar alguna cosa nova. Aconseguir la forma ideal sense pes t'ajudarà a practicar els exercicis de manera més efectiva i segura quan hi afegeixis una mica de resistència.

Tanmateix, és recomanable dedicar una part de la teva rutina als moviments amb pes corporal, fins i tot quan passis a exercicis més complexos.

"Incorporar entrenaments amb pes corporal evitarà la sensació d'avorriment i t'ajudarà a rendir al màxim", explica Or Artzi, entrenadora personal certificada per l'NASM i professora de fitnes en grup. "El millor és que pots progressar fàcilment i tornar als moviments anteriors, cosa que t'ofereix moltíssimes possibilitats d'experimentar".

Els exercicis amb pes corporal, a més d'entrenar la força, també serveixen per practicar els moviments i millorar la mobilitat i l'estabilitat, segons afirma Torde. Combina'ls amb altres exercicis que integrin pes o bandes de resistència per afegir una mica de varietat i adaptabilitat al teu programa. També són ideals com a exercicis d'escalfament.

A continuació, Torde i Artzi ens expliquen els seus exercicis preferits de cos sencer que es poden fer sense equipament. Els hem separat en funció de la zona del cos que reforcen més específicament, però tots es poden considerar moviments de cos sencer, ja que impliquen diversos grups musculars al mateix temps, inclòs el tors.