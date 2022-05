I així doncs, què és un entrenament de cal·listènia?

Els exercicis de cal·listènia són un bon punt inicial per a les persones que comencen a seguir una rutina d'exercici consistent, sobretot si no han tingut cap lesió ni pateixen altres limitacions físiques. Les flexions, els rulls de tronc, els esquats de pes corporal, els salts de tisora i les planxes són alguns dels exercicis de cal·listènia habituals.

Com en qualsevol tipus d'entrenament nou, potser cal una mica d'aprenentatge. És possible que qui s'iniciï en aquest tipus d'entrenament hagi d'anar fent canvis a mesura que desenvolupi força i forma física; per exemple, fer flexions en una paret en comptes de les flexions normals o fer esquats a sobre d'una cadira en comptes de fer-los fins a terra. De totes maneres, el risc de lesió fent un exercici de pes corporal és molt menor que el risc associat a balancejar pesos russos o aixecar una barra amb pesos en un banc.

Segons Jeremy Fernandes, entrenador de força certificat per Precision Nutrition, la seguretat i l'accessibilitat que ofereixen els exercicis de pes corporal són dos dels motius pels quals li agrada incorporar diverses propostes de cal·listènia tant a la seva rutina com a la de la seva clientela.



"La cal·listènia ens ajuda a mantenir un bon ritme cardíac i suar de valent", diu en Jeremy. "Si mai no has fet exercici, una flexió o un esquat pot semblar un repte excessiu, però aquests moviments sempre es poden ajustar a la teva forma física. Assolir el nivell adequat per fer diverses dominacions pot ser un procés d'anys de treball i entrenament específics, però fer gambades de pes corporal és una manera més senzilla i segura de començar a preparar-se que no pas aixecar pes mort".



El fet que aquests exercicis siguin relativament poc exigents els converteix en una bona opció per alleugerar el dolor d'espatlla, esquena o genoll.

"Fer exercicis isomètrics i trobar posicions en què puguis aplicar poca tensió als músculs durant molt de temps és útil per fer rehabilitació", afirma en Jeremy. "La cal·listènia permet introduir moviments amb menys risc de fer-se mal. És molt poc probable que aquests tipus d'exercicis isomètrics provoquin dolor. A més, en cas de fer-te mal, deixar-ho estar és fàcil i no hi ha cap risc de fer-se mal a la cara amb la manuella o la barra".



Els beneficis de la cal·listènia i els exercicis isomètrics per fer rehabilitació i controlar el dolor tenen una base científica. Per aconseguir els millors resultats, et recomanem elaborar un pla de fitnes constant (o que ho faci alguna persona experta) en funció de les teves necessitats i els teus objectius concrets.

L'avantatge més importat de la cal·listènia en comparació amb altres tipus d'exercici és que normalment no cal fer servir pesos ni equipament addicional, excepte en el cas de les dominacions i el salt de corda. Només cal tenir prou espai per fer els moviments. Aquests exercicis són ideals si no pots entrenar-te a casa i, a més, resulten una alternativa econòmica al gimnàs.