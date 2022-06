D'acord, comencem pels principis per tenir cura dels sostenidors. Treu-te'ls ràpidament i esbandeix-los tan aviat com puguis. Rentar-los a mà és el millor per protegir-ne les innovacions, però no sempre tenim temps per fer-ho. Per rentar-los a màquina, treu els enconxats, fes servir un programa en fred i esten-los perquè s'eixuguin si és possible. No recomanem l'assecadora, ja que la calor pot fer malbé el teixit elàstic.