Instruccions per evitar que es marquin els mugrons als sostenidors esportius. Preguntes mai fetes

Preguntes mai fetes
Mugrons, corbes i anar sense roba interior
Et donem la benvinguda a Preguntes mai fetes, una secció en què responem les preguntes que mai t'has atrevit a fer sobre els pits, els sostenidors esportius i l'exercici.
A vegades hi ha temes que ni tan sols te'ls has plantejat, però quan algú pregunta sobre aquestes coses t'adones que a tu et passa el mateix. Avui ens endinsem en aquest tipus de preguntes i ens preguntem:
- A algú més li preocupa que es marquin els mugrons a través dels sostenidors esportius?
- Com puc subjectar les meves corbes quan faig exercici?
He d'entrenar amb roba interior?
1. A algú més li preocupa que es marquin els mugrons a través dels sostenidors esportius?
És una cosa que no ens hauria de preocupar, però sabem que et pot incomodar. No fas exercici perquè tothom et miri, i que se't marquin els mugrons a través dels sostenidors esportius pot fer-te sentir incòmoda. La millor opció és fer servir sostenidors esportius una mica enconxats o amb un teixit més gruixut.
Si busques molta subjecció i protecció, els sostenidors Nike Alpha són una molt bona opció. El patró de malla a les copes farà que els mugrons es camuflin, mentre que el recobriment del pit ajuda a minimitzar el rebot, prevé la pèrdua de forma i afegeix una capa extra de protecció perquè et sentis segura mentre et mous. Els sostenidors Rival també són una aposta guanyadora, ja que les copes preformades et cobreixen a la vegada que mostren les teves formes naturals.
Els sostenidors One Piece Pad són una opció genial si vols protecció sense complicacions. Uns sostenidors de subjecció mitjana dissenyats amb un coixinet ample d'una sola peça que es pot posar o treure en dies més càlids.
Els sostenidors de subjecció baixa sovint estan fets amb teixits més fins i, tot i que tenen un estil bonic, no aporten tanta subjecció. Però els sostenidors Nike Indy UltraBreathe són tan bonics com la resta i, a més a més, tenen un coixinet lleuger i un recobriment de malla ultralleuger: estan dissenyats per mantenir la frescor però tenen el benefici afegit de deixar els mugrons fora de la vista.
Si tens uns sostenidors esportius que t'agraden molt i que són més frescos i transparents, sempre pots comprar unes mugroneres. Potser no són gaire còmodes però, com a mínim, podràs portar els teus sostenidors preferits sense patir perquè es vegi res.
2. Com puc subjectar les meves corbes quan faig exercici?
Rebem moltes preguntes sobre com fer exercici quan tens el pit gran o un cos més gran en general. Parlem de corbes.
Quan tens molt a mostrar (pit, cul o el que sigui) has de pensar una mica més en el moment de fer exercici. Som aquí per ajudar-te a lluir les corbes amb sostenidors esportius que et facin sentir segura, còmoda i amb una bona subjecció, independentment dels moviments que facis o de la figura que tinguis.
El rebot és natural
Com més gran sigui la mida del pit, hi haurà més rebot i necessitaràs més subjecció. Estem segurs que n'ets conscient des de les classes d'educació física de l'escola, però el rebot pot ser dolorós. Tingues cura dels teus pits amb la millor subjecció, ja sigui amb sostenidors esportius de subjecció mitjana o alta. Les opcions amb subjecció lleugera són boniques, però no ofereixen gaire suport i no es recomanen per a copes D i superiors. Els sostenidors Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha o Nike FE/NOM Flyknit ofereixen la subjecció adequada.
Els sostenidors Nike Dri-FIT Rival tenen tires ajustables i copes individuals perquè els teus pits tinguin una subjecció individualitzada. Els sostenidors Nike Alpha són ideals perquè tenen molta subjecció i no t'has de preocupar per si perden la forma. Els sostenidors esportius Nike FE/NOM Flyknit són dels més venuts, amb teixit transpirable i un estil d'esquena creuada que permet més llibertat de moviment.
3. He d'entrenar amb roba interior?
La roba interior sota la roba esportiva és una preferència personal, excepte si parlem de sostenidors. Portar el doble de roba no és necessari. Però si tens els sostenidors esportius adequats, són l'única peça que necessites a la part superior per subjectar els pits.
Si parlem de la part inferior, tens opcions. Si odies que es marqui la roba interior, no portar-ne és una bona opció si tens els leggings adequats... i amb això ens referim a un teixit suau i còmode que capil·laritzi la humitat (com la nostra gamma Nike Dri-Fit) i a una peça que, evidentment, sigui opaca.
També s'ha de tenir en compte la higiene. La roba interior amb bona transpirabilitat et protegeix allà baix. Opta per un teixit de cotó que sigui suau en contacte amb la pell per a més comoditat i transpirabilitat. Si decideixes no portar roba interior, renta sempre els leggings després de cada entrenament. Les infeccions per fongs es produeixen en entorns càlids i humits, així que passejar-te amb la roba d'entrenament suada no és la millor opció.
No hi ha una resposta correcta o incorrecta, però els tangues poden provocar fricció si tens un entrenament intens, i això pot provocar ferides a la pell i infeccions. Però evidentment, es tracta d'una preferència personal.
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