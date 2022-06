Tria els millors mitjons esportius segons les teves necessitats de rendiment

Hi ha diferents models de sabatilles per fer senderisme, running o caminades, i també hi ha mitjons dissenyats per a cada activitat.L'exercici d'alta intensitat i els esports de competició requereixen saltar i córrer, coses que poden carregar més els peus.

Si portes els mitjons equivocats, pots patir butllofes o el peu d'atleta tan temut, que és el resultat d'un excés de suor a la zona o de fongs al peu o les ungles.Els mitjons adequats t'ajudaran a evitar lesions i t'aportaran una subjecció complementària a la de les sabatilles.Per això és important saber quins tipus de teixits i quines característiques hem de triar.

Per comprar els millors mitjons esportius per a tu, hauràs de tenir en compte el tipus d'activitat i el nivell d'intensitat.Per exemple, si fas esquí o senderisme, els típics mitjons curts de cotó no són els ideals.Els millors serien uns de més gruixuts amb una confecció de mescla de llana que capil·laritzi la suor i la humitat.