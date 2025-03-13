Com pots calcular la teva talla de sostenidors esportius Nike

Com pots mesurar-te per saber la teva talla de sostenidors esportius Nike
Guia de compra
Una dissenyadora tècnica de sostenidors esportius Nike ens explica com cal calcular la talla de sostenidors i triar-ne el millor ajust.
Els sostenidors esportius són un element fonamental dels entrenaments de moltes atletes, ja que són una de les peces de roba més bàsiques, tal com explica Tara Sweeney, dissenyadora tècnica de sostenidors esportius Nike.
Tanmateix, trobar l'ajust ideal no és qüestió només de prendre mides. "Per trobar els sostenidors esportius ideals, cal arribar a un punt intermedi entre la comoditat i la subjecció per a la mida i la fermesa dels pits, el tipus de cos i les activitats que vulguis fer", diu Sweeney.
Si vols trobar l'ajust ideal, Sweeney t'explica com pots calcular la teva talla de sostenidors.
Com pots mesurar la teva talla de sostenidors esportius Nike
Si vols prendre't les mides per trobar uns sostenidors esportius Nike, Sweeney recomana que te'n posis uns d'estàndard sense farciment i que deixin una certa separació entre els pits.
Troba la teva talla de sostenidors
Troba la teva talla de sostenidors amb aquesta guia de dos passos. Abans de començar, posa't uns sostenidors sense farciment que s'ajustin a la teva forma natural. No han de tenir cèrcol i no poden ser enconxats.
Primer, mesura't la part de sota dels pits
Mesura el contorn inferior dels sostenidors just per sota dels pits. La cinta mètrica hauria de quedar ajustada al cos. Arrodoneix a l'alça a la mesura més propera. Si no tens cinta mètrica, prova de fer servir un cordó i un regle, i segueix les instruccions anteriors. Col·loca el cordill en una superfície plana i mesura'l amb el regle.
Després, mesura la copa
Col·loca la cinta mètrica en paral·lel al terra i posa-la plana a la part més pronunciada del pit. Mesura't des del centre del pit fins al punt en què s'acaba el teixit mamari (on solen acabar els cèrcols dels sostenidors estàndard). Arrodoneix a l'alça a la mesura més propera.
La teva talla de sostenidors Nike
Segons les teves respostes, aquesta és la talla de sostenidors que pensem que t'anirà bé.
Tres maneres de saber si et van bé els sostenidors esportius
Fes aquesta prova de tres passos a l'emprovador o a casa teva per comprovar que els sostenidors que tens se t'ajusten perfectament.
1. Comprova l'ajust del contorn
Segons Sweeney, el contorn inferior dels sostenidors esportius és l'element més important pel que fa a la funcionalitat. Per saber si l'ajust és adequat, mira si pots introduir dos dits sota el contorn amb els sostenidors posats. Et donem un parell de consells més:
És probable que els sostenidors et vagin grans si el contorn s'aixeca i no tens prou subjecció a la zona de la copa quan aixeques els braços.
És probable que et vagin petits si el contorn t'estreny tant que et costa fer respiracions profundes i moure't amb llibertat.
2. Comprova els tirants
És possible que els sostenidors et vagin grans si t'has de reajustar els tirants constantment, o si et queden als extrems de les espatlles. És possible que et vagin petits si els tirants t'estrenyen a la zona de l'escot i si se't claven massa (i de manera visible) a les espatlles.
Si la banda inferior es manté a lloc quan aixeques els braços, va tot bé. Els tirants t'haurien de proporcionar seguretat, però sense pessigar-te.
Més de la meitat de les dones tenen els pits asimètrics. Els tirants regulables et poden ajudar a personalitzar l'ajust d'uns sostenidors esportius, però Sweeney assenyala que estrènyer-los no s'hauria de fer servir com a solució si la peça no se t'ajusta en altres aspectes, com ara si la copa és massa grossa o el contorn va massa ample.
3. Imita l'activitat que vulguis fer amb els sostenidors
Els sostenidors que portis t'han de fer sentir segura i còmoda quan facis l'activitat o l'esport que sigui. Sweeney diu que la millor manera de comprovar-ho és imitar els moviments que faràs quan els portis posats, ja sigui la teva seqüència de ioga preferida o un esquat profund. La manera en què se t'ajusten i es mouen els sostenidors esportius ha de ser tan personal com tu.
Trobar els sostenidors esportius ideals: altres factors que cal tenir en compte
Tot i que l'ajust del contorn i els tirants són els senyals més clars que uns sostenidors et van bé, Sweeney diu que hi ha alguns altres indicadors que et poden assenyalar que no portes la talla correcta:
Si uns sostenidors et van petits, segurament:
- La zona de l'escot o de les aixelles s'ajustarà tant que el pit sobresortirà o quedarà per fora dels laterals de la peça.
- La zona de l'escot o de les aixelles quedarà massa avall.
- La zona de la copa serà massa curta, de manera que el contorn se t'apujarà i et quedarà sobre la part inferior del pit, en lloc d'anar just per sota.
Si uns sostenidors et van grans, segurament:
- S'acumularà o s'arrugarà teixit sobrant a la zona de la copa.
- La zona de l'escot o de les aixelles quedarà massa amunt, de manera que et podria provocar fregament al coll o les aixelles.
- No tindràs compressió ni subjecció, o els pits se't mouran massa.
Troba els sostenidors esportius Nike ideals per a tu
Hi ha tres tipus principals de sostenidors esportius Nike. Obtén més informació sobre les seves característiques per decidir quins et convenen.