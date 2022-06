El millor equipament per córrer amb pluja

Escollir la jaqueta adequada pot marcar la diferència entre tornar a casa completament xop o sec. Cerca una jaqueta que et protegeixi de l'aigua i el vent, i que tingui costures i butxaques totalment segellades que evitin que els teus dispositius es mullin.

També et recomanem fer servir una jaqueta transpirable amb capil·larització de la suor per evitar que la suor sigui un problema. Per últim, cerca una jaqueta amb caputxa per evitar que el coll i el cap es mullin.

Si fa fred, opta per una jaqueta amb aïllament sintètic en lloc de plomes. L'aïllament sintètic reté la calidesa fins i tot en condicions humides. Una altra opció seria una jaqueta transpirable de teixit Fleece per sota d'una peça impermeable, en funció de la temperatura i la teva comoditat. T'oferim alguns dels nostres millors consells per a qualsevol tipus de pluja: no importa si cauen quatre gotes o si plou a bots i barrals.

PLOVISQUEIG

Necessitaràs un equipament que sigui lleuger i resistent a l'aigua. Cerca jaquetes que estiguin dissenyades per ajudar-te a mantenir-te en moviment i evitar la humitat quan plou. Una bona opció a tenir en compte és una jaqueta Nike Repel transpirable. Pots escollir la que millor s'adapti al teu estil i que, a més, t'ofereixi la calidesa que necessites per a les estacions més fredes.

PLUJA

Necessites equipament que t'ajudi a evitar la humitat quan el temps no acompanya. Tria una jaqueta que et permeti resistir les inclemències del temps sense que sigui massa aparatosa. Necessitaràs un anorac o una jaqueta de running que incorpori una protecció duradora per plantar cara al vent i a la pluja. Algunes jaquetes Nike es poden plegar en una bossa: un disseny ideal per al temps imprevisible. Si portes dispositius electrònics, comprova que les butxaques siguin segures. Si el fred s'intensifica, posa't una peça Nike Tech Fleece per sota de la protecció contra la pluja.

RUIXAT

Necessitaràs equipament que sigui impermeable i et proporcioni una protecció completa contra les inclemències del temps. Cerca una jaqueta que tingui una membrana GORE-TEX resistent, ja que permet que la suor s'evapori sense permetre el pas de l'aigua. Després, només hauràs de gaudir sota la pluja. Juga amb els bassals. La humitat no serà un problema.